Dobra kawa „za grosze”? Popularne sieci tną jej ceny aż miło. Jest w czym wybierać

Specjaliści analizujący rynek kawy prognozują, że wkrótce „mała czarna” mocno zdrożeje. Już teraz zakup ulubionego produktu daje się miłośnikom kofeinowego naparu mocno we znaki. Na szczęście szansą na podreperowanie i odciążenie domowego budżetu są różne akcje rabatowe organizowane przez supermarkety. Tym razem ciekawe promocje przygotowały aż dwie znane sieci handlowe. Sprawdź, gdzie i na czym możesz zaoszczędzić. Obniżki są spore. Niektóre sięgają nawet 40 procent.

Jak kupić tanią kawę w Biedronce?

Sieć przeceniła kawę mieloną Mocca Fix Gold marki Woseba. Z rabatu mogą skorzystać jednak wyłącznie członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka. Jeśli posiadasz specjalną kartę lub dedykowaną aplikację na telefon za jedną paczkę wskazanego produktu o wadze 500 gramów zapłacisz tylko 25 złotych i 99 złotych. Zaoszczędzisz niespełna 9 złotych na opakowaniu. By tak się stało, musisz jednak spełnić jeszcze jeden ważny warunek – kupić minimum kilogram kawy. W przeciwnym razie – upust nie zostanie naliczony.

Pamiętaj o jeszcze jednej ważnej kwestii – promocja w Biedronce trwa tylko do soboty, 25 października 2025 roku. Masz więc niewiele czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Sieć nałożyła też na konsumentów pewne ograniczenia. Nie możesz kupić więcej niż 4 paczki kawy po obniżonej cenie. Tyle wynosi limit na jedno konto lojalnościowe.

Tania kawa „z górnej półki” w Aldi – warunki oferty

Z kolei Aldi „ścięło” ceny włoskiej kawy ziarnistej Intermezzo marki Segafredo. Opakowanie o wadze jednego kilograma kosztuje teraz tylko 38 złotych i 99 groszy. Regularny koszt wynosi niespełna 65 złotych. Obniżka jest spora, ale obejmuje tylko co drugi produkt. Obowiązuje też zakupowy limit – 4 paczki kawy na jednego klienta. Promocja trwa do soboty, 25 października 2025 roku. Dobra wiadomość jest taka, że skorzystać z niej mogą wszyscy. Nie ma konieczności posiadania żadnych specjalnych kart ani aplikacji.

