Ta jesienna przyprawa wygląda niewinnie. Szkodzi bardziej, niż myślisz. Ekspertka: 80 procent to cukier

Wiele osób sięga po gotowe mieszanki przypraw. Dzięki nim można zaoszczędzić w kuchni trochę czasu podczas przygotowania codziennych przysmaków. Niestety cena, jaką za to płacimy bywa bardzo wysoka. I nie chodzi w tym przypadku o kwestie finansowe, ale koszty zdrowotne. Okazuje się bowiem, że spora część produktów dostępnych w sklepach oraz supermarketach nie grzeszy dobrym składem i może negatywnie wpływać na organizm. Świetnym przykładem ilustrującym zasadność tej tezy jest przyprawa korzenna marki Dr Oetker. Jej zakup odradza Agnieszka Pocztarska, twórczyni profilu Czytamy Etykiety, która od lat popularyzuje ideę świadomych wyborów konsumenckich. Wskazuje, co warto mieć w domu, a czego lepiej nigdy nie wkładać do koszyka.

Uważaj na gotowe przyprawy korzenne

Hasło „przyprawa korzenna” przywodzi zwykle na myśl mieszankę cynamonu, goździków, imbiru i gałki muszkatołowej. Niestety w gotowych wyrobach nierzadko pojawia się również inny składnik. Produkt marki Dr Oetker zawiera – jak zauważa ekspertka – aż 80 procent cukru. Kupując go, inwestujesz więc tak naprawdę w zwykłe słodzidło. Przy okazji sporo przepłacasz.

Warto podkreślić, że zbyt duże ilości cukru w diecie mają bardzo negatywny wpływ na organizm. To on w znacznej mierze odpowiada za problemy zdrowotne współczesnych Polaków. Regularne spożywanie słodzonych produktów prowadzi do gwałtownych „skoków” poziomu glukozy i insuliny, co z czasem może powodować insulinooporność, cukrzycę typu 2 i zaburzenia gospodarki hormonalnej. Cukier osłabia także odporność, przyspiesza procesy starzenia się skóry i nasila stany zapalne w organizmie. Dietetycy podkreślają, że jego nadmiar sprzyja również nadwadze, pogorszeniu koncentracji oraz nastroju — im więcej cukru jemy, tym większy spadek energii po jej krótkotrwałym „podbiciu”.

Jak zrobić domową przyprawę korzenną?

Przyprawę korzenną możesz śmiało zrobić w domu. To nie tylko zdrowsza, ale też tańsza opcja. Wystarczy kupić kilka podstawowych składników: cynamon, imbir, goździki, ziele angielskie, kardamon i gałkę muszkatołową. Wszystko w proporcjach dopasowanych do własnego gustu. Jeśli lubisz pikantniejsze smaki, dodaj więcej imbiru lub pieprzu. Jeśli wolisz delikatny aromat – postaw na cynamon. Taka mieszanka ma prawdziwą moc: pobudza zmysły, wspiera trawienie, a w przeciwieństwie do gotowych wersji – nie podbija poziomu cukru we krwi.

