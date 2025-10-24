Babcine „pulchniaczki”, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Te placuszki zawsze wychodzą

Jednym z moich najmilszych wspomnień z dzieciństwa jest to, gdy moja babcia przygotowywała pulchne placuszki, które wszyscy nazywaliśmy „pulchniaczkami”. Gdy tylko babcia krzyknęła z kuchni, że „pulchniaczki” są na stole, błyskawicznie zbiegały się wszystkie dzieci z rodziny, które wcześniej były rozproszone po całym domu. Choć babcia zawsze prosiła, byśmy poczekali chwilę, żeby placuszki mogły ostygnąć, nikt nie słuchał jej próśb — każdy od razu łapał w dłonie po kilka placuszków. Pamiętam, że jako dzieci wszyscy obawialiśmy się, że szybko ich zabraknie. To się jednak nigdy nie działo, ponieważ w piekarniku piekła się już kolejna blacha z tymi pysznościami.

Jak przygotować „pulchniaczki”? Prosty przepis

Przygotowując te placuszki, nie przesadzaj z mieszaniem. Rób to tylko do momentu, aż wszystkie składniki się ze sobą połączą. Pamiętaj też, że ciasto powinno być gęste. Jeśli wyjdzie zbyt rzadkie, dodaj odrobinę więcej mąki.

Przepis: Pulchniaczki Te placuszki smakują cudownie. Zobaczysz, że nikt im się nie oprze Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 603 w każdej porcji Składniki 500 g mąki

100 g margaryny

150 g cukru

około ½ szklanki mleka

2 jajka

szczypta soli

2 łyżeczki amoniaku

cukier waniliowy Sposób przygotowania Mieszanie składnikówMargarynę utrzyj z cukrem na puszystą masę. Dodaj jajka, odrobinę soli i cukier waniliowy. Rozpuszczanie amoniakuW mleku rozpuść amoniak, wlej do masy i dokładnie połącz składniki. Wyrabianie ciastaWsyp mąkę i wyrób ciasto — pracuj, aż składniki się połączą. Odstaw ciasto w chłodne miejsce na około 1 godzinę. Po tym czasie rozwałkuj ciasto na grubość ok. 5 mm i wykrawaj ciasteczka foremkami. Pieczenie placuszkówUłóż je na blasze posmarowanej tłuszczem (lub wyłożonej papierem do pieczenia). Piecz w temperaturze około 200 stopniach Celsjusza przez 15 minut.

Jednym ze składników tych placuszków jest amoniak. Ma on dość intensywny zapach podczas rozpuszczania i pieczenia, jednak później znika — całkowicie ulatnia się po wystudzeniu wypieków. Te łakocie dobrze się przechowują – nie tracą smaku ani swojej pulchności, więc możesz je przygotować z wyprzedzeniem. Po upieczeniu warto zostawić je na chwilę, by „odpoczęły”, a zapach amoniaku się ulotnił.

Inne pomysły na szybkie placuszki

Klasykiem, który uwielbia chyba każdy, są racuchy z jabłkami — pachną cynamonem i są idealne na śniadanie lub kolację. Jeśli wolisz coś nieco lżejszego, zrób placki na bazie jogurtu naturalnego, kefiru lub maślanki. Ja ostatnio zakochałam się też w placuszkach bananowych — to absolutnie kluczowy element moich weekendowych śniadań. Doskonale smakują też placki twarogowe, a do tego dostarczają dużej ilości białka. Pełne wartości odżywczych są także placuszki przygotowane z użyciem płatków owsianych. Możesz zrobić również placki z kaszy manny, które będą cudownym urozmaiceniem twojego jadłospisu.

