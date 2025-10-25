Te babcine placuszki robię w 15 minut. Pulchne, mięciutkie i zawsze wychodzą

Babcine placuszki to zawsze wspaniałe wspomnienie z dzieciństwa. Kojarzą się z cudownym zapachem, który unosił się po całym domu, a wszyscy z niecierpliwością czekali na te przysmaki. Moja ukochana babcia Wiesia najczęściej przygotowywała placki z dodatkiem sody oczyszczonej, były idealne na śniadanie lub na kolację. Nawet dzisiaj, gdy jem te placuszki, od razu wracam myślami do beztroskich chwil spędzonych przy kuchennym stole.

To właśnie babcia nazywała je „łosuchami”. Jak opowiadała, nazwa pochodzi od słowa „łasuch” – czyli kogoś, kto nie potrafi się oprzeć smakołykom. W jej rodzinnych stronach mówiono tak na proste, domowe placuszki przygotowywane z tego, co akurat było pod ręką. Z czasem określenie „łosuchy” przyjęło się na dobre i stało się synonimem małych, puszystych placków, które znikają z talerza w mgnieniu oka.

Jak zrobić „łosuchy”? Prosty przepis

Teraz sama w domu czasami przygotowuję te pyszne placuszki, a wszyscy je niesamowicie lubią. Ich wielką zaletą jest też to, że robi się je naprawdę szybko i wcale nie wymaga to żadnych specjalnych umiejętności.

Przepis: Placuszki łosuchy Te placuszki zrobisz w mgnieniu oka, a każdy będzie się nimi zajadać. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 379 w każdej porcji Składniki 420 g mąki pszennej

1 jajko

200 ml maślanki

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1/2 łyżeczki soli Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW dużej misce połącz mąkę, jajko, maślankę, sodę, sól i cukier. Wymieszaj składniki łyżką, a następnie zagnieć ciasto rękami, aż stanie się gładkie i elastyczne. Wycinanie placuszkówNa lekko oprószonej mąką powierzchni rozwałkuj ciasto na grubość około 1–2 cm. Za pomocą szklanki lub okrągłej foremki wycinaj kółka. Pozostaw je na 10 minut do lekkiego wyrośnięcia. SmażenieSmaż na suchej patelni z nieprzywierającą powłoką na małym ogniu przez około 2–3 minuty z każdej strony, aż będą złociste.

Pamiętaj, żeby nie przesadzać z wyrabianiem ciasta. Ma być ono miękkie i dość klejące. Rób to tylko do momentu, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. W przeciwnym razie placuszki po usmażeniu wyjdą po prostu twarde. Zanim dodasz mąkę i sodę – przesiej je wcześniej, dzięki temu placki będą bardziej pulchne i mięciutkie. Dobrym patentem jest też pozostawienie ciasta na około 10 minut, by sobie „odpoczęło”. W ten sposób soda zacznie działać i placki wyjdą puszyste. Gdy przejdziesz już do smażenia, używaj suchej patelni i nie dodawaj tłuszczu.

Z czym podawać te placuszki?

Takie „łosuchy” można podawać zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej. Dobrze smakują z odrobiną jogurtu naturalnego i konfiturą. Możesz je też zjeść z miodem czy twarożkiem i owocami. Ja jednak najbardziej lubię jeść je z masłem czosnkowym domowej roboty. Ciekawym pomysłem jest też zaserwowanie ich po prostu z odrobiną oliwy. Placuszki genialnie zastąpią też pieczywo i z pewnością będą ciekawym urozmaiceniem.

Jeśli masz ochotę przygotować też inne placuszki, koniecznie wypróbuj przepis na racuchy na maślance. Cudownie smakują też placuszki serowe, które mogą nawet zastąpić deser.

