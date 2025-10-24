GIS ostrzega: groźna bakteria w dwóch popularnych produktach mięsnych. Sprawdź, czy masz je w lodówce!

Działania podjęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną przyniosły zaskakujące wyniki. W kontrolowanych produktach wykryto obecność niebezpiecznej bakterii – Escherichia coli produkujące toksynę Shiga (STEC). Zjedzenie skażonych produktów może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Dlatego Główny Inspektor Sanitarny apeluje o ich niespożywanie. Sprawdź szczegóły.

Jakie produkty mięsne GIS wycofał z rynku?

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy dwóch popularnych wyrobów mięsnych. Chodzi o tatara wołowego i metkę cebulową. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz poniżej:

Nazwa produktu: Tatar wołowy

opakowanie: 200 g,

numer partii: 8525281202,

termin przydatności do spożycia: 24/10/2025,

producent: SOKOŁÓW Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie ul. Klikowska 101, 33-102 Tarnów WNI 12630215.

Nazwa produktu: Sokołów Metka Kiełbasa Surowa Cebulowa

opakowanie: 170 g,

numer partii: 8225281102,

termin przydatności do spożycia: 24/10/2025,

producent: Sokołów SA, Oddział w Robakowie 62-023 Gądki, Robakowo ul. Poznańska 14, WNI 30210225.

Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania wskazanych wyrobów ze sprzedaży. Prowadzą też postępowanie wyjaśniające.

Dlaczego spożycie skażonych produktów jest niebezpieczne?

Spożycie wyrobów, w których wykryto obecność bakterii wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. Jego najczęstsze symptomy to biegunka, bóle brzucha, mdłości itp. Niekiedy może mieć ono cięższy przebieg i doprowadzić do rozwoju groźnych powikłań, takich jak na przykład odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie płuc, zapalenie otrzewnej czy ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, a także zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Są na nie narażone przede wszystkim osoby z grup ryzyka, czyli dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży i pacjenci z przewlekłymi chorobami bądź niedoborami odporności.

