Polacy nie znają tego owocu, a szkoda. „Złota pomarańcza” opóźnia starzenie się mózgu i pomaga schudnąć

Kumkwat, znany także jako „złota pomarańcza” to mały, cytrusowy owoc, który największą popularnością cieszy się w Azji. Ale jest też uprawiany w innych częściach świata. Owoce te charakteryzują się słodką skórką i kwaśnym miąższem, co razem tworzy naprawdę ciekawy kontrast smakowy. Włączenie ich do swojej diety może przynieść naprawdę korzystne efekty dla naszego zdrowia. Dostaniecie je w sklepach z zagranicznymi owocami lub większych supermarketach. Możecie jeść je świeże, ale świetnie smakują też suszone.

„Złota pomarańcza” opóźnia starzenie się mózgu

Starzenie się naszego organizmu jest naturalnym procesem związanym z wiekiem. Wpływ mają jednak też czynniki zewnętrzne, które przyczyniają się do produkcji wolnych rodników. Proces ten może być przyczyną niektórych chorób neurodegeneracyjnych, takich jak na przykład choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona. Istotna jest więc obecność przeciwutleniaczy w naszej diecie, które zapobiegają szybszemu starzeniu się mózgu. Tutaj świetnie sprawdzi się właśnie między innymi kumkwat. Ten mały owoc kryje w sobie prawdziwe bogactwo antyoksydantów.

Wysoka zawartość witaminy C w kumkwacie sprawia, że jest on naturalnym przeciwutleniaczem, wzmacniającym nasz układ odpornościowy. Dodatkowo kumkwat zawiera flawonoidy i karotenoidy, które również wykazują silne właściwości antyoksydacyjne, pomagając w ochronie organizmu przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.

Jakie jeszcze właściwości ma kumkwat?

Z uwagi na zawartość witaminy C owoc ten także wspomaga odporność organizmu, pomaga w walce z infekcjami, a także ułatwia wchłanianie żelaza z produktów roślinnych. Dodatkowo kumkwat zawiera błonnik pokarmowy, który korzystnie wpływa na trawienie i wspiera zdrowie jelit. Dzięki obecności flawonoidów ma działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Owoce te są również źródłem potasu, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Kumkwat wspomaga także detoksykację organizmu i poprawia kondycję skóry, dzięki zawartości witaminy A i E. Owoc ten jest też odpowiedni dla osób na diecie odchudzającej. Wartość energetyczna przeciętnego owocu kumkwatu to 13 kcal (w 100 gramach jest około 71 kcal).

