Zobaczyłam skład przyprawy do piernika i oniemiałam. Teraz robię ją sama i jest o niebo lepsza

Gdy zerknęłam na skład sklepowej przyprawy do piernika, zdziwiłam się. Okazało się, że produkt w 90 procentach składa się z cukru. W dodatku jest bardzo kaloryczny, bo 100 gramów dostarcza niemal 400 kalorii. Czym prędzej, odłożyłam tę „perełkę” na półkę. Więcej po nią nie sięgnęłam. Starałam się też unikać innych gotowych mieszanek. Przyprawę do piernika robię teraz sama. Jest zdrowsza i bardziej aromatyczna niż artykuły ze sklepu. Poza tym pozwala mi sporo zaoszczędzić.

Jak zrobić domową przyprawę do piernika?

Jej przygotowanie jest banalnie proste. Wystarczy rozdrobić poszczególne przyprawy w moździerzu lub młynku i połączyć ze sobą. Można też użyć już zmielonych składników o tylko je ze sobą wymieszać. Pozwoli to zaoszczędzić trochę czasu. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by zmodyfikować pierwotny przepis i zmienić proporcje wykorzystanych produktów zgodnie z indywidualnymi upodobaniami.

Przepis: Domowa przyprawa do piernika Wzbogaci smak wielu różnych deserów i napojów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 25 Liczba kalorii 20 w każdej porcji Składniki 50 g kory cynamonu cejlońskiego

20 g suszonego imbiru

15 g kardamonu

15 g goździków

10 g gałki muszkatołowej

5 g ziela angielskiego

odrobina czarnego pieprzu Sposób przygotowania Robienie przyprawyRozdrobnij składniki w moździerzu lub młynku na pyłek, a następnie wymieszaj. Przechowywanie przyprawyPrzesyp gotową przyprawę do szczelnie zamykanego pojemnika.

Jak przechowywać przyprawę do piernika?

Gotową przyprawę do piernika przesyp do szczelnie zamykanego pojemnika. Dzięki temu nie straci aromatu. Trzymaj go w zacienionym miejscu, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy wilgoci. Najwłaściwszym wyborem będzie kuchenna szuflada lub szafka położona z dala od grzejnika czy piekarnika. Przyprawy nie mają terminu przydatności do spożycia, ale najlepiej przygotowywać na bieżąco mniejsze porcje i szybko je zużyć.

Jak wykorzystać przyprawę do piernika?

Przyprawa do piernika przydaje się nie tylko podczas robienia świątecznych wypieków. Można nią dosmaczać również inne desery, a także różnego rodzaju napoje, na przykład koktajle, kawę lub herbatę. Dzięki niej popularne napary zyskają bogatszy smak i więcej cennych właściwości. Warto pamiętać, że takie produkty jak cynamon, kardamon czy goździki wykazują silne działanie antyoksydacyjne. Usprawniają trawienie i ułatwiają odchudzanie.

