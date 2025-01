Ten egzotyczny owoc pomoże na trawienie i poprawi odporność. Włóż go w sklepie do koszyka

Papaja, znana także jako melonowiec właściwy, to tropikalny owoc pochodzący z Ameryki Środkowej i Południowej, ale obecnie uprawiana jest w wielu częściach świata o ciepłym klimacie. Jej delikatny, słodki smak przypomina mieszankę melona i brzoskwini. Dojrzała papaja ma miękki i pyszny miąższ, jednak smak nie jest wcale największą zaletą jedzenia tego egzotycznego owocu, ponieważ ma on również wiele właściwości zdrowotnych.

Papaja poprawia odporność i pomaga na trawienie

Papaja jest owocem bogatym w witaminę C, która odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu układu odpornościowego. Już jedna duża papaja dostarcza więcej witaminy C niż zalecana dzienna dawka, co pomaga w zwiększeniu produkcji białych krwinek i ochronie organizmu przed infekcjami. Dodatkowo papaja zawiera enzym – papainę, która wspiera trawienie i redukuje stany zapalne, co również przyczynia się do lepszego funkcjonowania układu odpornościowego. Z kolei zawartość przeciwutleniaczy, takich jak beta-karoten i flawonoidy, pomaga zwalczać wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniami

Papaja działa również wspomagająco na układ pokarmowy, łagodząc dolegliwości takie jak wzdęcia czy zaparcia. Ponadto jest ona bogata w błonnik pokarmowy, który sprzyja regularności wypróżnień i wspomaga zdrowie jelit.

Jak jeść papaję?

Papaję można jeść na wiele sposobów. Najczęściej spożywa się ją na surowo, po obraniu skórki i usunięciu nasion, je się ją „solo”, jako smaczną i zdrową przekąskę. Owoce papai można też pokroić na kawałki i dodać do różnych sałatek (także tych wytrawnych), koktajli lub połączyć z innymi owocami i przygotować lekką, owocową sałatkę. Można ją także dodać do jogurtu lub owsianki. To jednak nie wszystko, ponieważ ten owoc dobrze sprawdzi się także jako marynata do mięsa. Dzięki swojemu słodko-kwaśnemu smakowi papaja doskonale komponuje się w różnych potrawach, świetnie pasuje na przykład do curry, a jej smak doskonale podkreśla też dodatek imbiru i pomarańczy.

