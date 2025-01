Lekarz ujawnia: prosty trik zwiększa przyswajanie witaminy D aż o 50%! Zobacz, co jeść, by wzmocnić jej działanie

Witamina D, znana również jako „witamina słońca” powstaje przede wszystkim w wyniku syntezy skórnej. Promienie słoneczne działają na dehydrocholesterol obecny w skórze. W okresie jesienno-zimowym, gdy emisja światła słonecznego jest ograniczona, spora część Polaków zmaga się z problemem niedoboru witaminy D. Nie wolno go bagatelizować, bo związek pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową. Wzmacnia zęby i kości. Chroni przed miażdżycą, chorobą wieńcową i udarem mózgu. Zmniejsza też ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych, między innymi raka płuc, piersi, trzustki, macicy, wątroby, mózgu, prostaty i jajnika. Zobacz, co zrobić, by zwiększyć przyswajanie „witaminy słońca” w organizmie.

Jak zwiększyć przyswajanie witaminy D?

Lekarz Marek Skoczylas, w jednym z najnowszych nagrań opublikowanych w sieci, radzi, by przyjmować witaminę D razem z największym posiłkiem w ciągu dnia. Ten prosty zabieg zwiększa wchłanianie związku o około 50 procent. Efekt ten można wzmocnić, gdy włączymy do obiadu lub innego głównego posiłku dwa łatwo dostępne składniki. Chodzi między innymi o tłuszcz bogaty w jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Warto włączyć więc do jadłospisu orzechy, awokado, oliwę z oliwek extra vergine, makrelę, siemię lniane, jajka czy sezam. Drugim czynnikiem, który zwiększa wchłanianie witaminy D jest witamina E.

Co ciekawe, wiele źródeł witaminy E pokrywa się ze źródłami jednonienasyconych tłuszczów, które przyspieszają wnikanie witaminy D do naszego organizmu witaminę E odnajdziemy bowiem w oliwie z oliwek, oleju słonecznikowym, migdałach, orzechach, ale także pomidorach, brokułach, brukselce, czarnej, porzeczce czy szpinaku – wyjaśnia ekspert.

Spożywanie odpowiednich pokarmów pozwala przeniknąć witaminie D do krwiobiegu. To jednak nie zawsze wystarczy, by realnie zwiększyć jej wchłanianie. Istnieje bowiem kilka czynników, które utrudniają wskazany proces. Jednym z nich jest otyłość. Tkanka tłuszczowa „kradnie” witaminę D i magazynuje ją w swoich komórkach, zanim ta zdąży zadziałać w organizmie. Można jednak temu zaradzić. Wystarczy wzbogacić jadłospis o produkty zawierające resweratrol. Związek ten tworzy bowiem na komórkach nowe receptory dla witaminy D. Znajdziemy go między innymi w gorzkiej czekoladzie, kakao, pistacjach czy żurawinie.

Jak wzmocnić działanie witaminy D?

Marek Skoczylas zwraca uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię, o której wiele osób zapomina – witamina D potrzebuje do prawidłowego działania dwóch pierwiastków. Chodzi o magnez i cynk. Te związki sprawiają bowiem, że „witamina słońca” zamienia się z formy nieaktywnej w formę aktywną i zaczyna wywierać pozytywny wpływ na organizm. Ich źródłem są między innymi takie produkty jak na przykład kasza gryczana, pełnoziarniste pieczywo, ser żółty, orzechy, ziarna słonecznika, warzywa strączkowe, owoce morza, otręby czy płatki owsiane.

