Trzymasz miód w kuchni? Pszczelarz ujawnia, dlaczego to wielki błąd i jak go przechowywać

Miód to nie tylko pyszny, ale także niezwykle zdrowy dodatek do naszej diety. Jego naturalna słodycz sprawia, że doskonale komponuje się z herbatą, ale też na przykład owsianką czy różnego rodzaju deserami. Jest bogaty w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, które wspierają odporność organizmu i pomagają walczyć z infekcjami. Miód działa również kojąco na chore gardło. To prawdziwy dar natury, który warto mieć w swojej kuchni. Trzeba jednak odpowiednio go przechowywać, by móc cieszyć się jego prozdrowotnymi właściwościami.

To najgorsze miejsce do trzymania miodu zdaniem pszczelarza

Pszczelarz Wojciech Margowniczy z Wąchocka na swoim profilu na Instagramie podzielił się z innymi użytkownikami wiedzą na temat tego, w jaki sposób należy przechowywać miód. Choć wiele osób myśli, że miód jest produktem, który można trzymać niemal w każdym miejscu, to okazuje się, że wbrew pozorom, wcale tak nie jest.

Jak zauważył specjalista, jednym z najczęstszych błędów jest trzymanie miodu w kuchennych szafkach, zwłaszcza tych położonych blisko źródeł ciepła, takich jak kuchenka gazowa czy piekarnik. Para i ciepło powstające podczas gotowania mogą bowiem negatywnie wpływać na jego skład chemiczny. Pszczelarz podkreśla, że miód, który jest narażony na działanie ciepła, może zacząć tracić swoje prozdrowotne właściwości.

Gdzie najlepiej przechowywać miód?

Miód najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętym szklanym lub ceramicznym pojemniku, aby chronić go przed wilgocią i dostępem powietrza. Powinien być trzymany w ciemnym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego, które może powodować utratę cennych enzymów i innych składników odżywczych. Dzięki odpowiednim warunkom miód zachowa swoje prozdrowotne właściwości przez długi czas.

Najlepszą temperaturą do przechowywania miodu jest poniżej 18 stopni Celsjusza. I bardzo często na etykietkach miodu jest taka informacja właśnie – powiedział specjalista.

Pszczelarz zasugerował, że odpowiednim miejscem będą więc na przykład drzwi lodówki, spiżarka, piwniczka. Zwrócił również uwagę na to, że słoik miodu nigdy nie powinien być otwarty.

Miód jest tak naprawdę bardzo suchym produktem. Zawiera mniej niż 20 procent wody, więc on będzie chłonął wodę, różnego rodzaju zapachy z otoczenia – dodał ekspert.

