Polacy ignorują tę herbatę, a szkoda! To superfood na trawienie i walkę z chęcią na słodycze

Herbata jest jednym z najzdrowszych napojów, który cieszy się popularnością na całym świecie. Zawiera liczne przeciwutleniacze, takie jak polifenole i flawonoidy, które wspomagają ochronę organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Zazwyczaj jednak sięgamy po te najbardziej klasyczne, takie jak czarna herbata czy zielona. Dużą popularnością cieszą się też herbatki owocowe, jednak prawie nikt w Polsce nie pije herbaty gryczanej, a szkoda, ponieważ ma wiele właściwości zdrowotnych.

Jakie właściwości ma herbata gryczana?

Herbata gryczana to superfood. Napój ma wyjątkowe właściwości zdrowotne i delikatny, orzechowy smak. Taka herbata redukuje apetyt na słodycze, pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi, a także poprawia trawienie i wspiera metabolizm. Jest bogata w przeciwutleniacze, zawiera witaminy z grupy B, magnez i żelazo, co wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego i pracę mięśni. Herbata gryczana nie zawiera kofeiny, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla osób unikających stymulantów – bez obaw można więc spożywać ją przed snem. Regularne picie herbaty gryczanej korzystnie wpływa także na układ sercowo-naczyniowy, pomaga usuwać nadmiar wody z organizmu. Taki napar działa też uspokajająco.

Jak przygotować herbatę gryczaną?

Taką herbatę gryczaną można kupić jako gotowy produkt w sklepie oraz przez internet, ale możecie zrobić ją też samodzielnie w domu. Napar można przygotować na dwa sposoby: mocząc liście gryki w gorącej wodzie lub zaparzając prażone ziarna gryki tatarki przez 3-5 minuty. Do gotowego naparu warto dodać miód, imbir lub cytrynę – wtedy będzie jeszcze smaczniejszy. Gdy wywar ostygnie – musicie go odcedzić i wtedy możecie już zacząć go pić. Taka herbata świetnie smakuje również na zimno, a więc sprawdzi się też jako orzeźwiający napój.

