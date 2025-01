To śniadanie to mój dietetyczny hit. Świetnie smakuje i pomaga schudnąć bez uczucia głodu

Odchudzanie kojarzy się zwykle z restrykcyjnym ograniczaniem liczby kalorii oraz odmawianiem sobie przyjemności. Jednak wcale nie musi i nie powinno tak być. Można jeść smacznie i do syta, a jednocześnie tracić na wadze. To śniadanie jest tego najlepszym przykładem. Co ważne jego przygotowanie nie wymaga wiele wysiłku. Wystarczy połączyć ze sobą kilka tanich, łatwo dostępnych składników, by stworzyć posiłek, który dodaje energii i wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Zobacz, w czym tkwi jego sekret.

Tajemnica idealnego śniadania na odchudzanie

Gdy jestem na diecie redukcyjnej, chętnie zaczynam dzień od budyniu czekoladowego. Nie sięgam jednak po żadne sklepowe gotowce. Robię przysmak na własną rękę, a jego głównym „bohaterem” jest komosa ryżowa, czyli quinoa (znana również jako ryż peruwiański). Ten niepozorny składnik skrywa bowiem w sobie mnóstwo cennym właściwości. To istna „skarbnica” mikroelementów, witamin i innych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Znajdziemy w niej na przykład żelazo, cynk, miedź, magnez, a także nienasycone kwasy tłuszczowe. Dzięki nim quinoa obniża poziom „złego cholesterolu” we krwi, redukuje procesy zapalne tkanek i zwalcza wolne rodniki, a w konsekwencji zmniejsza ryzyko wielu groźnych chorób.

Quinoa może się również pochwalić wysoką zawartością białka i błonnika. To właśnie one czynią z niej skuteczny „oręż” w walce z nadprogramowymi kilogramami. Oba składniki wpływają pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Usprawniają procesy trawienia, a co za tym idzie przyspieszają przemianę materii. Jednocześnie hamują uczucie głodu na długo. W rezultacie zapobiegają podjadaniu między posiłkami oraz przyjmowaniu nadprogramowej liczby kalorii To wszystko sprawia, że odchudzanie staje się znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze. Pozwala też zmniejszyć ryzyko wystąpienia efektu jo-jo. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy po początkowym zrzuceniu kilogramów, ponownie przybieramy na wadze (zwykle znacznie więcej niż zazwyczaj). Warto wspomnieć, że odchudzanie wspomagają również inne produkty obecne w budyniu (cynamon, kakao etc.).

Jak zrobić budyń czekoladowy z komosy ryżowej?

Przygotowanie tego przysmaku nie jest trudne ani skomplikowane. Zacznij od przepłukania komosy pod bieżącą wodą. Ziarenka są pokryte warstwą saponin, które nadają im gorzki posmak. Możesz też zalać quinoę wodą pozostawić w „kąpieli” na 20 minut.

Pamiętaj, że śmiało możesz modyfikować wskazany przepis, dodając do niego na przykład inne ulubione składniki albo rezygnując z tych, za którymi zbytnio nie przepadasz. Jeśli na przykład nie należysz do grona miłośników malin, zastąp je innymi świeżymi bądź mrożonymi owocami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po jabłka czy gruszki. Możesz też wzbogacić swój budyń o siekane orzechy włoskie, nasiona chia, wiórki kokosowe czy odrobinę gorzkiej czekolady. Nie przesadź jednak zbytnio z ilością dodatków.

Przepis: Czekoladowy budyń z komosy ryżowej Świetnie smakuje, syci, dodaje energii i pomaga schudnąć. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 390 Składniki 30 g białej komosy ryżowej

250 ml mleka roślinnego

1 dojrzały banan

5 g ciemnego kakao

5 g cynamonu Dodatkowo: maliny, borówki lub inne ulubione produkty Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj, obierz i pokrój banana. Robienie budyniuPrzesyp komosę do rondelka i zalej mlekiem. Gotuj całość na małej mocy pod przykryciem przez około 10 minut. Po tym czasie zdejmij pokrywkę, ale nie ściągaj garnka z włączonej kuchenki. Nie zapomnij o mieszaniu, by ziarenka się nie przypaliły. Wyłącz palnik po 10-15 minutach, gdy quinoa będzie miękka. Poczekaj, aż wchłonie cały płyn. Na koniec dorzuć do garnka cynamon, kakao i pokrojonego w plasterki banana. Zblenduj całość i dodaj ulubione składniki.

Wskazówka: Jeśli chcesz dosłodzić budyń, użyj miodu, daktyli.

Rada: Możesz użyć mleka krowiego, zamiast napoju roślinnego.

