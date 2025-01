Tajowie piją tę „herbatę” litrami. To ich recepta na smukłą sylwetkę i młody wygląd

„Niebieska herbata” (Butterfly Pea Tea) ma tak naprawdę z herbatą niewiele wspólnego. To napar z klitorii ternateńskiej. Roślina ta nazywana jest również groszkiem motylkowym. Uprawia się ją głównie w Tajlandii, Indiach i Chinach, ale cieszy się dużą popularnością także w innych rejonach świata. Nie tylko ze względu na nietuzinkową, intensywnie niebieską barwę, ale przede wszystkim cenne właściwości. Sprawdź, dlaczego warto pójść śladem Tajów i włączyć „niebieską herbatę” do diety.

Jakie właściwości ma napar z klitorii ternateńskiej?

„Niebieska herbata” chroni organizm przed zgubnymi skutkami stresu oksydacyjnego. Mianem tym określa się brak równowagi między przeciwutleniaczami a reaktywnymi formami tlenu, czyli wolnymi rodnikami. Kiedy ostatnie z wymienionych cząsteczek zaczynają dominować zwiększa się ryzyko powstania wielu problemów zdrowotnych. Antyoksydanty zawarte w naparze z klitorii ternateńskiej pozwalają temu zapobiec. Wspierają pracę wielu różnych narządów. Redukują stany zapalne tkanek, wzmacniają i uelastyczniają ściany naczyń krwionośnych, obniżają poziom „złego cholesterolu”, a także spowalniają procesy starzenia. Poprawiają kondycję włosów, paznokci i skóry. Zmniejszają widoczność zmarszczek oraz innych niedoskonałości. Wykazują też silny potencjał antynowotworowy.

„Niebieska herbata” jako recepta na relaks i szczupłą sylwetkę

Butterfly Pea Tea wspomaga również działanie układu pokarmowego i proces usuwania szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. Usprawnia metabolizm. Obniża też stężenie glukozy we krwi i zapobiega „nagłym” skokom cukru. Dzięki temu pośrednio zmniejsza ryzyko napadów głodu, a co za tym idzie ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii. W efekcie wspiera odchudzanie. Sprawia, że zrzucanie nadprogramowych kilogramów przebiega szybciej i skuteczniej. Nie należy jednak zapominać, że w tym przypadku duże znaczenie ma nie tylko odpowiednia dieta, ale również aktywność fizyczna. Warto wiedzieć, że napar z klitorii ternateńskiej poprawia także funkcjonowanie poznawcze. Jednocześnie wycisza i łagodzi wewnętrzne napięcie. Pozwala łatwiej uporać się ze stresem i odzyskać równowagę, na przykład po ciężkim dniu pracy.

Jak zrobić „niebieską herbatę”?

Sprawa jest prosta. Wystarczy zalać jedną łyżeczkę suszonych kwiatów groszku motylkowego szklanką gorącej wody (o temperaturze 90-100 stopni Celsjusza) i zaparzać napój pod przykryciem przez 10-15 minut. Potem trzeba już tylko odcedzić napar. „Niebieską herbatę” można pić nawet dwa razy dziennie. Ważne, by nie przesadzać z jej ilością. Brak umiaru może doprowadzić do wystąpienia przykrych dolegliwości, takich jak na przykład biegunki, bóle brzucha czy nudności. Warto pamiętać, że związki zawarte w Butterfly Pea Tea mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami. Dlatego przed włączeniem jej do diety, warto skonsultować się z lekarzem. Napój nie jest wskazany dla małych dzieci, przyszłych mam i kobiet karmiących piersią.

„Niebieską herbatę” można dosmaczyć. Wystarczy dodać do niej kawałek imbiru, odrobinę miodu albo plasterek cytryny. Co ciekawe, dorzucenie ostatniego z wymienionych składników do naparu zmieni jego kolor – z niebieskiego na fioletowy. Susz z klitorii ternateńskiej można kupić w sklepach zielarskich, stacjonarnych i internetowych. Za paczkę o pojemności 250 gramów trzeba zwykle zapłacić około 80 złotych, choć wiele zależy od lokalizacji i renomy danego sklepu.

