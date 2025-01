Ile jajek dziennie pomaga schudnąć? Eksperci podają konkretną liczbę, ale nie dla każdego

Jajka to niezwykle smaczny i pożywny składnik naszej diety, który dostarcza organizmowi wielu cennych substancji odżywczych, takich jak białko, witaminy i minerały. Są niskokaloryczne, co sprawia, że stanowią idealny wybór dla osób, które chcą schudnąć. Zawierają także zdrowe tłuszcze i pomagają utrzymać uczucie sytości przez dłuższy czas, co z kolei może zapobiegać podjadaniu między posiłkami. Dzięki temu jajka mogą wspierać procesy odchudzania, jednocześnie dostarczając nam niezbędnej energii i składników odżywczych.

Ile jajek tygodniowo pomaga schudnąć?

Na łamach czasopisma „Nutrients” szkocka dietetyczka dr Carrie Ruxton, we współpracy z Madeleine Myers omówiła liczbę jajek, która powinna być spożywana przez osoby, chcące zrzucić nadprogramowe kilogramy. Okazuje się, że należy jeść od siedmiu do czternastu jajek tygodniowo. Oznacza to więc, że najlepiej jeść jedno, a maksymalnie dwa jajka dziennie. Trzeba jednak też pamiętać o tym, że uzyskanie wymarzonej wagi nie będzie możliwe tylko i wyłącznie dzięki jedzeniu jajek – trzeba zadbać również o zdrową dietę oraz regularną aktywność fizyczną.

Komu jedzenie jajek nie pomoże schudnąć?

Choć jajka mogą wspierać odchudzanie u wielu z nas, istnieje grupa osób, dla których ich jedzenie nie przyniesie oczekiwanych efektów. Przykładem są osoby z określonymi problemami zdrowotnymi, takimi jak zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2 czy stan przedcukrzycowy. Jak pokazało jedno z badań, w takiej sytuacji tygodniowa duża konsumpcja jaj w dłuższej perspektywie przekłada się na wzrost masy ciała, czyli efekt odwrotny od zamierzonego.

Czyli krótko mówiąc, kiedy chorujesz, masz różne schorzenia, rzeczywiście jedz te jaja w rozsądnych ilościach i sięgaj po inne produkty zawierające i białko i dobre tłuszcze, dlatego, że jedzenie dużej ilości jajek, powyżej 12. tygodni, nie będzie sprzyjało redukcji masy ciała. Kiedy jesteś zdrowy – jaja są fantastycznym wyborem także na diecie redukcyjnej – podsumowała profesor Stachowska w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie.

