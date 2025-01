Polacy uwielbiają płatki owsiane, ale źle wybierają. Dietetyk podpowiada, które są najlepsze dla zdrowia

Płatki owsiane to niezwykle zdrowy produkt, pełen cennych składników odżywczych, takich jak błonnik, witaminy z grupy B, magnez i żelazo. Regularne spożywanie płatków owsianych wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego, pomaga utrzymać stały poziom cukru we krwi i pomaga też w zachowaniu zdrowego serca. Są one także idealnym wyborem na szybkie i pyszne śniadanie, na przykład pod postacią owsianki z ulubionymi dodatkami. Większość osób zastanawia się jednak, jakie płatki owsiane najlepiej wybrać. Wątpliwości w tej kwestii rozwiewa dr Bartosz Kulczyński naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia.

Jakie płatki owsiane wybrać?

Specjalista w opublikowanym przez siebie nagraniu wskazuje, jakie płatki owsiane powinniśmy jeść, by czerpać maksymalnie dużo właściwości zdrowotnych z tego produktu.

Najlepiej dla naszego zdrowia jest wybierać płatki owsiane zwykłe lub chociaż płatki owsiane górskie – powiedział specjalista.

Ekspert wyjaśnił, że są to produkty o niskim stopniu przetworzenia, a więc odznaczają się najwyższą wartością odżywczą. Płatki owsiane zwykłe są wytwarzane z całych ziaren owsa. To najmniej przetworzone płatki owsiane, więc zawierają najwięcej składników, m. in. takich jak błonnik, białko, węglowodany, nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy.

Najmniej korzystne są z kolei płatki owsiane błyskawiczne, które podczas produkcji są poddawane gotowaniu, cienkiemu walcowaniu i przecinaniu. Jak zauważył dietetyk – sprawia to, że przed spożyciem nie trzeba ich gotować, jednak na skutek tych procesów technologicznych tracą część swoich walorów zdrowotnych. Specjalista zaznaczył, że wciąż jest to zdrowy produkt, jednak zdecydowanie odbiega od płatków zwykłych i górskich pod względem właściwości zdrowotnych i wpływu na nasz organizm. Niestety Polacy często po nie sięgają. Czas to zmienić.

Co można zrobić z płatków owsianych?

Płatki owsiane można wykorzystać na wiele sposobów. Możecie z nich przygotować klasyczną owsiankę, gotując je na mleku lub wodzie i dodając ulubione owoce, orzechy czy miód. Sprawdzą się również jako baza do zdrowych ciasteczek owsianych – wystarczy dodać banana, masło orzechowe i odrobinę cynamonu. Płatki owsiane można też zblendować na mąkę, a następnie wykorzystać na przykład do zrobienia naleśników. Świetnie nadają się również do przygotowania domowej granoli – wystarczy je uprażyć z miodem, orzechami. Można z nich także zrobić batoniki owsiane, dodając daktyle i inne ulubione składniki. Sprawdźcie też, ile płatków owsianych dziennie można zjeść – odpowiedź może was zaskoczyć.

