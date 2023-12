Ile płatków owsianych dziennie można zjeść? Odpowiedź może zaskoczyć

Płatki owsiane można jeść codziennie. Osoby, które kochają poranne owsianki czy dodają płatki owsiane do innych potraw, mogą zastanawiać się, ile właściwie tych płatków można zjeść. Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, bo sami dietetycy podają różne wartości – od kilku łyżek do nawet szklanki dziennie. Warto jednak pamiętać, że płatki owsiane to nie tylko tradycyjna owsianka. Można je dodawać m.in. do zup oraz do różnego rodzaju dietetycznych wypieków. Aby rozsądnie ustalić odpowiednią ilość płatków w swojej diecie, warto znać ich wartości odżywcze.

Ile kalorii mają płatki owsiane?

Według wyliczeń podawanych przez USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) 100 g ugotowanych, niesolonych i niesłodzonych płatków owsianych zawiera 71 kalorii (łyżka stołowa płatków owsianych to 10.4 kalorii). Dodatkowo taka porcja płatków zawiera 2,54 g białka, 1,7 g błonnika i 1,52 g tłuszczu. Owies jest także pełen witamin i minerałów. Dla przykładu pół szklanki (78 gramów) suchych płatków owsianych zaspokaja jedną trzecią dziennego zapotrzebowania na magnezi jedną piątązapotrzebowania na żelazo.

Jak działają płatki owsiane na organizm?

Płatki owsiane przede wszystkim dają poczucie sytości na długo i delikatnie spowalniają pracę jelit. To dlatego Płatki owsiane są świetną opcją podczas wszelkich diet odchudzających. Dodatkowo płatki owsianepomagają obniżyć cholesteroli poziom cukru we krwi. Mają pozytywny wpływ na prace serca, a niektóre badania wskazują wręcz, że regularne jedzenie płatków owsianych może przedłużyć życie.

Warto pamiętać, że płatki owsiane nie każdemu służą. Nie powinny znajdować się w diecie osób, które np. cierpią na nieswoiste choroby zapalne jelit (zaliczamy do nich choćby chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Z płatkami owsianymi nie powinny przesadzać z kolei osoby, które chorują na dnę moczanową.

Jak jeść płatki owsiane?

Owsianka owsiance nierówna, dlatego kluczowe jest nie to, ile płatków owsianych jesz, ale co do nich dodasz. To niezdrowe dodatki mogą zrujnować dobre działanie samych platków owsianych. Unikaj słodzenia owsianki, dodawania do niej słodkich syropów czy słodzonych jogurtów owocowych. Najzdrowsze wersje owsianki to te z dodatkiem np. jogurtu naturalnego lub maślanki, z dodatkiem owoców jagodowych czy orzechów. Szukając inspiracji, możesz wykorzystać nasze 7 pomysłów na owsiankę.

Owsianka z dynią



To naszym zdaniem jedna z najlepszych wersji owsianki. Jest pożywna, przyjemnie kremowa i ma piękny, dyniowo-złoty kolor. Jest idealna na poprawę humoru w jesienne dni, tym bardziej że może być zarówno śniadaniem, jak i deserem. Przepis na dyniową owsiankę.



Owsianka z masłem orzechowym i bananem



Nie bez powodu nazywana jest owsianką mocy. To proste połączenie płatków owsianych, bananów i masła orzechowego kryje w sobie wszystko, czego twój organizm potrzebuje o poranku. Przepis na owsiankę mocy.



Pieczona owsianka



Owsianka z piekarnika? Dlaczego nie! W tej wersji, jeśli zostanie wam ze śniadania, możecie ją podać na podwieczorek lub deser. Przepis na pieczoną owsiankę.



Złota owsianka



To śniadaniowa wersja słynnego złotego mleka. A sekretem jest jeden dodatek: kurkuma. Owsianka w tej wersji to prawdziwa pogromczyni infekcji. Przepis na złotą owsiankę.



Owsianka do picia

Owsianka do picia jest szybka w przygotowaniu. To zdrowe śniadanie zdążycie zrobić dosłownie kilka minut przed wyjściem do pracy lub szkoły. Co więcej – możecie zabrać je ze sobą na wynos i wypić po drodze. Przepis na owsiankę do picia.



Owsianka kawowa



To coś dla tych, którzy uważają, że kawy nigdy nie za dużo. Owsianka z kawą to prawdziwa bomba energetyczna. I do tego – doskonale smakuje! Przepis na owsiankę kawową.



Wytrawna owsianka



To zdrowa i doskonała opcja dla tych, którzy nie lubią słodkich śniadań albo po prostu: mają ochotę na urozmaicenie porannego posiłku. Pomysły na wytrawne owsianki.

