Tego napoju nie pij wieczorem, bo się nie wyśpisz. Wcale nie chodzi o kawę!

Aby się dobrze wyspać, warto zadbać o odpowiednie warunki sprzyjające regeneracji organizmu. Kluczowe jest stworzenie w sypialni relaksującej atmosfery – odpowiednia temperatura, zaciemnienie oraz cisza mogą znacząco poprawić jakość snu. Jednak to nie wszystko. Ważne jest również unikanie picia niektórych napojów tuż przed snem. O tym, że nie powinniśmy sięgać po kawę czy energetyki o późnej porze dnia wie każdy, jednak okazuje się, że jest też mniej oczywisty napój, którego picia musimy unikać wieczorami.

Jakiego napoju nie pić wieczorem?

Wielu osobom picie herbaty kojarzy siłę głównie z miłym rytuałem. Chcąc więc zrelaksować się przed zaśnięciem, często sięgają właśnie po ten napój. Okazuje się to jednak dużym błędem. Nie należy pić herbaty przed snem, ponieważ zawiera ona teinę – substancję o działaniu pobudzającym, podobnym do kofeiny w kawie. Teina może utrudniać zasypianie i obniżać jakość snu, szczególnie u osób wrażliwych na jej działanie. Co więcej, herbata, zwłaszcza zielona lub czarna, działa moczopędnie, co z kolei może powodować częste wizyty w toalecie w nocy i przerywać sen (a w konsekwencji obniżać jego jakość).

Co pić przed zaśnięciem?

Przed snem warto sięgnąć po napoje, które wspierają relaks i ułatwiają zasypianie. Jednym z najlepszych wyborów jest napar z melisy, który działa uspokajająco i pomaga wyciszyć się po stresującym dniu. Podobne właściwości ma rumianek, znany ze swojego łagodnego działania nasennego. Ciepłe mleko z dodatkiem miodu to kolejny sprawdzony sposób na lepszy sen – zawiera tryptofan, który wspiera produkcję serotoniny i melatoniny – hormonów odpowiedzialnych za regulację snu. Dobrym wyborem jest także herbatka z lawendy lub napar z mięty pieprzowej, które także wspomagają relaks. Warto unikać napojów z kofeiną i cukrem, które działają pobudzająco.

