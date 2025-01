Biedronka rozdaje dobre masło całkiem za darmo. Spiesz się, bo błyskawicznie znika z półek

Masło jest nieodłącznym składnikiem w każdej kuchni, niezależnie od tego, czy używamy go do pieczenia, gotowania, czy po prostu smarowania kanapek. Trudno więc wyobrazić sobie codzienność bez tego produktu. Niestety, ceny masła w Polsce systematycznie rosną, przez co musimy wydawać na nie coraz więcej pieniędzy. Warto zatem śledzić promocje i kupować masło w korzystniejszych cenach, aby zawsze mieć ten podstawowy składnik w swojej kuchni, jednak bez przepłacania za niego.

W Biedronce dostaniesz masło za darmo

W Biedronce trwa teraz świetna promocja na masło „2+1”, którą zdecydowanie warto wykorzystać. Masło, które ostatnio podrożało, może stanowić niemały wydatek w domowym budżecie, dlatego większe zapasy podczas różnych promocji to doskonały sposób na oszczędności. Kupując trzy sztuki masła w tej ofercie, płacimy tylko za dwie, co pozwala zaoszczędzić trochę pieniędzy. Promocja obejmuje wszystkie masła w kostkach (200 g). Obowiązuje jednak limit dzienny – to trzy opakowania masła (w tym jedno gratis) na kartę Moja Biedronka. Promocja trwa tylko do soboty (18.01. 2025 r.), a więc należy spieszyć się z zakupami.

Gdzie jeszcze można taniej kupić masło?

Inne supermarkety również często organizują promocje na masło, co sprawia, że zakupy mogą być jeszcze korzystniejsze. Regularne przeglądanie gazetek promocyjnych pozwala na śledzenie najlepszych ofert i zaoszczędzenie na tym produkcie. Również w Netto obowiązuje promocja „2+1” na masło ekstra Łaciate. W Dino za to samo masło zapłacicie 6 zł 99 gr zamiast 9 zł 49 gr. Z kolei w Auchan masło ekstra bez laktozy kupicie o 10 procent taniej niż normalnie. W Carrefour dostaniecie masło ekstra SIMPL aż o 41 procent taniej. Ciekawą opcją jest też zrobienie masła samodzielnie w domu – wystarczy jeden składnik, który zapewne większość z was ma w swojej lodówce.

