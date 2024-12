Masło po 10 zł to już norma. Zrób je sam z jednego składnika, który masz w lodówce

Zakup masła potrafi mocno obciążyć domowy budżet. Sposobem na podratowanie finansów są różnego rodzaju promocje organizowane przez supermarkety i sieci handlowe. Jeśli chcesz zaoszczędzić, możesz sięgnąć po jeszcze jedno rozwiązanie – zakasać rękawy i zrobić smarowidło na własną rękę. Wbrew pozorom to bardzo proste. Nie potrzebujesz do tego dużej liczby drogich składników. Wystarczy jeden popularny produkt, który z łatwością znajdziesz w każdym sklepie spożywczym.

Jak zrobić domowe masło „za grosze”?

Przygotowanie domowego masła zacznij od wyboru produktu bazowego, czyli śmietany. Najlepiej sprawdzi się ta z dużą zawartością tłuszczu. Uzyskasz z niej więcej pysznego smarowidła. Dobrym wyborem będzie na przykład kremówka. W promocji możesz kupić ją za mniej niż 4 złote (200 ml). Z opakowania o pojemności 500 mililitrów, otrzymasz około 150 gramów masła.

Przepis: Domowe masło To świetne smarowidło do chleba, a także dodatek do wielu wytrawnych potraw. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 900 Składniki 500 ml śmietanki kremówki

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWyjmij śmietankę z lodówki przed robieniem masła. Powinna mieć temperaturę pokojową. Robienie masłaPrzelej śmietankę do miski i miksuj na średnich obrotach przez około 60 sekund. Następnie dodaj niewielką szczyptę soli i ponownie włącz mikser. Tym razem urządzenie powinno działać na najwyższych obrotach. Miksuj do momentu aż od śmietany oddzieli się tłuszcz. Następnie oddziel masło od maślanki. W tym celu przelej zawartość miski przez sitko o drobnych oczkach lub lnianą ściereczkę. Możesz nadać mu pożądany kształt Chłodzenie masła masłaGotowe masło przełóż do lodówki, by stężało.

Jak wykorzystać domowe masło?

Świeże domowe masło możesz połączyć z czosnkiem, chrzanem, słodką papryką, miodem, cytryną, musztardą, suszonymi pomidorami lub ziołami. Dzięki temu stworzysz różne warianty smakowych smarowideł. To idealne dodatki do pieczywa. Doskonale pasuje również do warzyw, krewetek, steków i ryb.

Do smażenia najlepiej nadaje się masło klarowane. Zrobisz je z łatwością. Wystarczy, że świeżo ubity tłuszcz przełożysz do garnka z grubym dniem i zaczniesz go powoli podgrzewać. Musisz uzbroić się w cierpliwość. Nie mieszaj zawartości naczynia i niczego nie przyspieszaj. Z czasem na powierzchni masła zobaczysz białą pianę. To znak, że zaczęło się ono gotować. Trzymaj je „na ogniu” aż cała woda wyparuje. Proces ten może zająć od 15 do 20 minut. Wszystko zależy od ilości masła. Na koniec wyłącz palnik, zbierz powstałą pianę, na przykład za pomocą szumówki (specjalnej łyżki cedzakowej) i przelej masło przez gazę do osobnego naczynia.

Jak przechowywać domowe masło?

Domowe masło należy przechowywać, tak samo, jak sklepowe. Najlepiej umieścić je w lodówce, w szczelnie zamykanym pojemniku, z dala od produktów spożywczych wydzielających intensywne zapachy. Tłuszcz możesz również mrozić.

