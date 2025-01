„Owoc bogów” pomaga schudnąć. Polacy powinni zajadać go garściami, a rzadko po niego sięgają

„Owoc bogów” to przydomek nadany mango. Przysmak pochodzi z Indii. Do Europy trafił na początku XVI wieku i szybko zyskał na popularności. Można go dostać również nad Wisłą, ale Polacy niechętnie wrzucają go do zakupowego koszyka. Nie wiedzą, co tracą. Nie popełniaj tego błędu, gdy następnym razem będziesz w sklepie.

Dlaczego mango to „owoc bogów”?

Mango jest nazywane „owocem bogów” przede wszystkim ze względu na swoje prozdrowotne właściwości. W jego składzie znajdziemy mnóstwo witamin, mikroelementów, a także wielu innych związków, które wywierają niezwykle pozytywny wpływ na organizm. Na szczególną uwagę zasługuje mangiferyna. To silny przeciwutleniacz. Zwalcza wolne rodniki i przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się organizmu. Poprawia kondycję skóry. Spowalnia proces powstawania zmarszczek. Niedoskonałości stają się mniej widoczne.

Mangiferyna zawarta w mango obniża również poziom „złego cholesterolu”. Wzmacnia i uelastycznia ściany naczyń krwionośnych. Tym samym zmniejsza ryzyko powstawania blaszek miażdżycowych w tętnicach, a w konsekwencji minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia. Co więcej, udowodniono, że włączenie do diety „owocu bogów” pozwala zredukować stany zapalne tkanek. Przysmak ten – jak wykazują przeprowadzone badania – ma też duży potencjał antynowotworowy i może pomóc w walce z rakiem.

Jak mango pomaga schudnąć?

Mango dostarcza sporych ilości błonnika pokarmowego. Średniej wielkości owoc o wadze 280 gramów zawiera 5 g tego makroskładnika. Dzięki temu zapewnia długie uczucie sytości, a jednocześnie przyspiesza ruchy jelit. Usprawnia więc trawienie i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. W dodatku reguluje rytm wypróżnień, zapobiega zaparciom i innym dolegliwościom gastrycznym. Pomaga w uporaniu się z napadami głodu i ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii, choć sam ma ich niewiele (100 gramów produktu to około 60 kcal).

Jak włączyć mango do diety?

Mango świetnie sprawdza się jako samodzielna przekąska, a także składnik sałatek, koktajli, sosów, domowych przetworów czy deserów. Pamiętaj, by przed jedzeniem obrać go ze skórki. Jest twarda i nie nadaje się do spożycia. Nie zapomnij też o usunięciu pestki z owocu. Nie przesadzaj jednak z ilością mango w diecie. Nadmiar błonnika w jadłospisie może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego i zaszkodzić zdrowiu. Dzienne spożycie błonnika nie powinno przekraczać 25 gramów.

