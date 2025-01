Polacy nie znają „czarnych śliwek”. Wielka szkoda, bo to pogromcy zmarszczek i boczków

Miano „czarnej śliwki” zyskał jamun. Bywa też określany jako śliwka jawajska lub jambuł. To owoc wiecznie zielonego drzewa, które pochodzi z Azji Południowej. Szybko rozprzestrzeniło się jednak również na innych kontynentach. Można je spotkać między innymi w Ameryce Północnej i Południowej. Cieszy się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii. W Polsce jamun jest mało znany. Próżno szukać tego owocu w sklepach i supermarketach stacjonarnych. Można go jednak kupić w sieci. W sprzedaży dostępne są głównie okazy liofilizowane, które zostały zamrożone, a następnie pozbawione wody. Dzięki temu zachowują nawet do 97 procent wszystkich substancji odżywczych. A trzeba przyznać, że mają ich naprawdę sporo.

Jamun wspomaga odchudzanie

Śliwka jawajska zawiera błonnik pokarmowy, a także kwas elagowy. Oba te związki odgrywają ważną rolę w regulowaniu poziomu glukozy w organizmie. Zapobiegają nagłym „skokom” cukru we krwi. To właśnie one są jedną z najczęstszych przyczyn napadów głodu, które skutecznie utrudniają kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii i zrzucanie nadprogramowych kilogramów. W dodatku błonnik wiąże wodę w żołądku, a w efekcie zapewnia dłuższe uczucie sytości po posiłku. Co więcej, nie ulega strawieniu, drażni ściany jelit i w ten sposób zmusza je do intensywniejszej pracy. Pośrednio przyspiesza więc przemianę materii oraz usuwanie toksyn z organizmu.

Jakie inne właściwości ma jamun?

„Czarne śliwki” dostarczają sporej dawki antyoksydantów, które są nieocenionym orężem w walce z upływającym czasem. Spowalniają procesy starzenia i zwiększają elastyczność tkanek. W rezultacie poprawiają stan włosów, skóry oraz paznokci. Sprawiają, że zmarszczki oraz inne niedoskonałości stają się mniej widoczne. Wywierają też niezwykle pozytywny wpływ na kondycję całego organizmu. Minimalizują stany zapalne. Obniżają poziom „złego cholesterolu” i wzmacniają ściany naczyń krwionośnych. Tym samym zapobiegają powstawaniu złogów w tętnicach i zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy, a także innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Mało tego przeprowadzone badania dowodzą, że antyoksydanty zawarte w jamunie mogą odegrać niezwykle istotną rolę w profilaktyce nowotworów, między innymi raka jelita grubego.

Jak włączyć jamun do diety?

Jamun ma słodko-kwaśny, wyrazisty smak. Doskonale współgra z wieloma różnymi produktami spożywczymi. To świetny dodatek do sałatek, koktajli, owsianek czy deserów. Można go też traktować jako samodzielną przekąskę.

Czytaj też:

Polacy omijają ten smaczny owoc, a szkoda. Ma niezwykły wpływ na serce i odpornośćCzytaj też:

Ten przysmak może być trucizną! Najbardziej toksyczna roślina 2025 roku dobrze znana Polakom