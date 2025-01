Polacy omijają ten owoc, a to ogromny błąd! Ma więcej witaminy C niż cytryna i opóźnia starzenie

Polacy podczas zakupów często wybierają owoce, których smak już dobrze znają, takie jak jabłka, banany czy pomarańcze. Jest to zrozumiałe – sięgamy po to, co sprawdzone i znajome. Szkoda jednak, że tak rzadko decydujemy się na bardziej egzotyczne owoce, takie jak mango, papaja czy marakuja. Są one nie tylko smaczne, ale także pełne wartości odżywczych. Warto też pokusić się o kupienie liczi – niewielkiego owocu pokrytego twardą skórką, która pokrywa słodki, galaretkowaty miąższ. Liczi świetnie sprawdzi się się jako przekąska, dodatek do deserów, sałatek owocowych, a nawet potraw wytrawnych.

Jedzenie liczi wspiera odporność

Liczi zawiera w sobie bardzo dużo witaminy C – ma jej nawet więcej niż cytryna. Dla porównania: w 100 gramach owocu liczi znajdziemy aż 75,5 mg kwasu askorbinowego. W cytrynie z kolei jest go jedynie 53 mg. Witamina C pomaga w produkcji białych krwinek, które odgrywają kluczową rolę w walce z infekcjami. Regularne spożywanie tych owoców może wzmocnić nasz układ odpornościowy i pomóc w szybszym zwalczaniu przeziębień czy innych infekcji. Zjedzenie około sześciu lub siedmiu owoców liczi może zaspokoić nasze dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Jest to więc smaczny i naturalny sposób na zadbanie o zdrowie.

Jakie jeszcze właściwości zdrowotne ma liczi?

Liczi to nie tylko pyszny owoc, ale też naprawdę bardzo zdrowy. Zawiera polifenole i przeciwutleniacze, które pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu oraz chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniami. Owoc ten jest również źródłem potasu, który reguluje ciśnienie krwi. Dodatkowo błonnik zawarty w liczi wspiera trawienie i zapobiega zaparciom. Co więcej, znajdujące się w liczi antyoksydanty (inaczej przeciwutleniacze) nie tylko pomagają w profilaktyce większości chorób cywilizacyjnych, ale też spowalniają procesy starzenia się organizmu. Owoc ten wykazuje również działanie przeciwzapalne.

