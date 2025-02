Zrób ekspresową pastę do kanapek z 2 składników. U mnie w domu każdy się nią zajada

Pasty do kanapek to idealny pomysł na urozmaicenie swoich śniadań lub kolacji. Można je przygotować z warzyw, ale też ryb czy nabiału. W ten sposób możemy nie tylko zjeść coś pysznego, ale też dostarczyć organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Ogromną zaletą takich past kanapkowych jest również szybkość ich przygotowania. Dodatkowo można eksperymentować z przyprawami i dodatkami, tworząc za każdym razem inne, wyjątkowe smaki. Moim ostatnim odkryciem jest przepyszna pasta jajeczna.

Jak zrobić ekspresową pastę jajeczną?

Pasta jajeczna to pyszny i zdrowy dodatek do kanapek. Jajka są bogatym źródłem białka, witamin i minerałów, takich jak witamina B12, D oraz żelazo, dzięki czemu pasta nie tylko syci, ale także wspiera organizm. Przygotowując taką pastę w klasyczny sposób, jajka zazwyczaj miesza się z majonezem, jednak jest to dość „ciężkie” połączenie i nie służy ono naszemu organizmowi. Jeśli jednak chcesz, żeby twoja pasta jajeczna była jeszcze zdrowsza i obłędnie kremowa – do jej przygotowania wykorzystaj serek wiejski. Nada on paście lekkości, ale też wzbogaci ją o białko i inne, cenne składniki odżywcze.

Przepis: Pasta jajeczna z serkiem wiejskim Ta pasta jest banalnie prosta w przygotowaniu, a naprawdę niezwykle smaczna Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 102 w każdej porcji Składniki 200 g serka wiejskiego

2 jajka ugotowane na twardo

sól i pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie jajekNajpierw ugotujcie jajka, a później obierzcie je ze skorupki. Następnie drobno posiekajcie i przełóżcie do miseczki. Mieszanie składnikówDodajcie serek wiejski, sól oraz pieprz i wymieszajcie całość.

Takie pyszne smarowidło do chleba można przygotować w naprawdę ekspresowym tempie, a będzie idealne na lekką, ale pożywną, kolację lub śniadanie. Do takiej pasty możesz dodać też szczypiorek, rzodkiewkę lub kiełki. U mnie domownicy przed nałożeniem pasty jajecznej na pieczywo, lubią kromkę posmarować też wcześniej odrobiną awokado. Takie połączenie zachwyca kubki smakowe.

Inne pomyły na pasty kanapkowe

Pasty do kanapek można przygotować z wielu różnych składników, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Klasycznym wyborem jest pasta jajeczna, ale świetnie sprawdzają się także pasty z awokado czy twarogu z różnymi dodatkami. Osoby lubiące warzywa mogą przygotować pastę z pieczonej papryki, ciecierzycy (hummus), soczewicy lub fasoli, które są bogate w białko i błonnik. Miłośnicy ryb mogą z kolei spróbować pasty z tuńczyka, makreli lub łososia, które dostarczają zdrowych tłuszczów omega-3. Smak past można urozmaicić dodatkami takimi jak czosnek, zioła, przyprawy czy nawet orzechy. To świetny sposób na zdrowe i różnorodne kanapki.

