To zdrowe smarowidło do chleba jest hitem w moim domu. Zrobisz je w 10 minut

Pasty do kanapek to zdrowa i smaczna alternatywa dla tradycyjnych dodatków, takich jak ser czy szynka. Są pełne wartości odżywczych, szczególnie jeśli bazują na roślinnych składnikach, takich jak warzywa, strączki czy orzechy. Dzięki różnorodnym przepisom, można wybrać taką pastę, która najlepiej zgra się z naszym gustem kulinarnym. Jako smarowidło do kanapek dobrze sprawdzi się hummus, ale też te bardziej wyrafinowane smakołyki, jak pasta z wędzonej makreli czy pieczonej papryki.

Zdrowa pasta do kanapek z awokado

Domowe pasty do kanapek to świetny sposób na urozmaicenie codziennych posiłków. Co więcej, przygotowanie domowej pasty pozwala kontrolować jakość składników, a przez to może być ona naprawdę smacznym, ale przede wszystkim zdrowym dodatkiem do chleba czy innego pieczywa. Koniecznie spróbuj więc przygotować taką domową pastę z awokado w „roli głównej”.

Przepis: Pasta kanapkowa z awokado Ta pasta to kulinarne dzieło sztuki, a do tego jest niezwykle zdrowa. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 328 w każdej porcji Składniki 2 sztuki awokado

4 jajka ugotowane na twardo

40 g czerwonej cebuli

świeża kolendra

3 łyżki oliwy

4 łyżki soku z cytryny

pół płaskiej łyżeczki soli

szczypta pieprzu Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw umyjcie awokado, usuńcie z niego pestkę, a następnie wydrążcie miąższ. Ugotujcie i obierzcie jajka i pokrójcie na mniejsze części, a także pokrójcie w kostkę cebulę. Robienie pastyWszystkie produkty zmieszajcie z rozgniecionym awokado. Doprawcie solą, pieprzem i dodajcie sok z cytryny.

Awokado jest niezwykle zdrowe, ale to nie jest jedyny składnik tej pasty, który świetnie działa na nasz organizm. Wartościowe są także jajka, które zawierają dużo białka, ale również witamin i minerałów. Wśród zdrowych produktów nie może oczywiście też zabraknąć czosnku, którego dużą zaletą jest to, że wspomaga nasz układ odpornościowy.

Dlaczego warto jeść awokado?

Awokado to wyjątkowy owoc, który warto włączyć do swojej diety ze względu na jego liczne korzyści zdrowotne. Jest bogate w zdrowe tłuszcze jednonienasycone, które wspierają pracę serca i pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Zawiera również błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie i daje uczucie sytości na dłużej. Awokado dostarcza wiele cennych witamin, takich jak witamina E, wspierająca zdrową skórę, oraz witaminy z grupy B, które pomagają w produkcji energii. Co więcej, to owoc o wszechstronnym zastosowaniu kulinarnym – świetnie sprawdza się nie tylko w postaci pasty do kanapek, ale też w sałatkach czy koktajlach.

