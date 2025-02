Naturalny „spalacz tłuszczu” masz w kuchni. Dodawaj go do potraw, a boczki znikną

Odchudzanie to trudny i czasochłonny proces. Wiele osób próbuje go przyspieszyć. W tym celu inwestuje w drogie suplementy diety. Tymczasem ułatwić zrzucanie nadprogramowych kilogramów mogą substancje, które na co dzień wykorzystujemy w swojej kuchni. Są znacznie tańsze i bezpieczniejsze od sztucznych specyfików. Wykazują się też nierzadko lepszą skutecznością. Jednym z takich naturalnych „spalaczy tłuszczu” jest bez wątpienia kapsaicyna. Sprawdź, co kryje się pod tą dziwnie brzmiącą nazwą.

Czym jest kapsaicyna?

Kapsaicyna to naturalny związek chemiczny należący do grupy alkaloidów. Wytwarzają go pieprzowce. To szeroka grupa roślin licząca około 3 tysiące gatunków. Większość z nich należy do rodziny pieprzowatych. Łączy je pewna wyrazista cecha – wszystkie mają ostry, piekący smak. Zawdzięczają go właśnie kapsaicynie, przy czym zawartość związku w poszczególnych roślinach bywa różna. W efekcie jedne są mniej, inne bardziej pikantne. Do określania stopni ostrości służy skala Scoville’a wprowadzona do ogólnego użytku w 1912 roku. Wykorzystuje się ją głównie przy ocenie sosów i różnego rodzaju potraw przygotowanych z dodatkiem papryczek chili.

Jak kapsaicyna wspomaga odchudzanie?

Liczne badania dowodzą, że kapsaicyna ułatwia odchudzanie poprzez pobudzanie termogenezy. Mechanizm jej działania jest prosty. Gdy dostaje się do przewodu pokarmowego, temperatura ciała zaczyna rosnąć, a organizm dąży do tego, by się schłodzić. Kosztuje go to wiele energii i wiąże się z większą liczbą spalanych kalorii i szybszym tempem przemiany materii. Spożywanie kapsaicyny – jak przekonują koreańscy naukowcy – pozwala również zmniejszyć ilość tłuszczu gromadzącego się w komórkach, co przekłada się na spadek masy ciała.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną niezwykle istotną kwestię – kapsaicyna może wspomóc odchudzanie, ale nie zastąpi dobrze zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej. Nie należy postrzegać jej w kategoriach „magicznej różdżki”, która z dnia na dzień pozbawi nas znienawidzonej oponki. Zrzucanie nadprogramowych kilogramów to proces, który wymaga samozaparcia i konsekwencji w działaniu.

Gdzie znajduje się kapsaicyna?

Głównym źródłem kapsaicyny w diecie są papryczki chili. Największe ilości tego „ognistego związku” zawierają nasiona wskazanych warzyw. Występuje on również w takich przyprawach jak na przykład pieprz cayenne. Na rynku nie brakuje również suplementów diety z kapsaicyną w składzie. Należy jednak zachować przy ich stosowaniu dużą ostrożność. Trzeba pamiętać, że „ognisty związek” przyjmowany w nadmiarze szkodzi zdrowiu, a niekiedy nawet zagraża życiu. Może bowiem poważnie podrażnić błony śluzowe przewodu pokarmowego, wywołać przykre dolegliwości gastryczne, a także spowodować trudności z oddychaniem.

