Dodaj ten nietypowy składnik do kawy i pij codziennie. To prosty trik na spalenie tłuszczu

Kawa to nie tylko pyszny napój o intensywnym aromacie, ale także doskonałe źródło energii. Dodatkowo jest ona bogata w antyoksydanty, które wspierają zdrowie i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. W umiarkowanych ilościach może również poprawiać metabolizm i wspierać trawienie. Dzięki zawartości kofeiny pobudza umysł, poprawia koncentrację. To jednak nie koniec zalet picia tego napoju, ponieważ z odpowiednim dodatkiem może pomóc też w walce z nadprogramowymi kilogramami.

Kawa z tym dodatkiem pomoże schudnąć

Większość osób do kawy dodaje standardowe dodatki, takie jak cukier czy miód. Okazuje się jednak, że znacznie mniej popularne połączenie może wspomóc proces odchudzania. Chodzi o tahini, czyli pastę sezamową. To unikalne połączenie jest wskazane w przypadku osób borykających się z niechcianymi kilogramami. Tahini pomaga w lepszym trawieniu, co jest niezwykle ważne właśnie podczas odchudzania. Dodatkowo pasta sezamowa jest bogata w zdrowe tłuszcze i białko, co z kolei pomaga zwiększyć uczucie sytości i zmniejsza ochotę na podjadanie kalorycznych przekąsek. Co więcej obecność zdrowych tłuszczów w tahini może stabilizować poziom cukru we krwi, a tym samym zapobiega nagłym skokom insuliny (co może powodować napady głodu). Z kolei kofeina zawarta w kawie również pomaga w szybszym spalaniu kalorii. Do przygotowanej kawy wystarczy dodać łyżeczkę pasty sezamowej, by powstał „odchudzający napój”, który każdy będzie pić z przyjemnością.

Inne właściwości pasty sezamowej

Pasta sezamowa ma kremową konsystencję i lekko orzechowy smak, dlatego świetnie sprawdza się w hummusie, sosach, deserach czy jako dodatek do pieczywa. Tahini zawiera także cenne minerały, takie jak wapń, magnez, żelazo i cynk, które wspierają zdrowie kości oraz układu nerwowego. Dodatkowo jest ona bogata w zdrowe tłuszcze roślinne, które wspierają zdrowie serca, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Z kolei dzięki zawartości witaminy A oraz E pomaga w zwalczaniu wolnych rodników, a w konsekwencji – opóźnia starzenie się organizmu. Obecność w tahini witamin z grupy B pozytywnie oddziałuje na nasz układ nerwowy, wspierając pamięć i koncentrację.

