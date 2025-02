Lidl obniża cenę masła prawie o połowę, ale tylko na 1 dzień. Sprawdź, kiedy iść na zakupy

Masło jest jednym z podstawowych produktów spożywczych, które wykorzystujemy na co dzień – do kanapek, pieczenia, smażenia czy gotowania. Jego regularne użycie sprawia, że szybko się kończy, dlatego warto zwracać uwagę na promocje w sklepach. Kupowanie masła w niższej cenie pozwala zaoszczędzić pieniądze, a przy okazji można zrobić większy zapas. Trzeba jednak pamiętać, że podczas takich promocji masło cieszy się naprawdę dużą popularnością wśród kupujących, dlatego nie należy zwlekać z pójściem do sklepu. W przeciwnym razie cały przeceniony towar może być już wykupiony.

Tańsze masło w Lidlu

W ostatnim czasie ceny masła w naszym kraju „poszybowały” w górę, dlatego warto kupować ten produkt na różnego rodzaju promocjach, które oferują znane sieci sklepów. Teraz bardzo korzystną ofertę ma Lidl. Dostaniesz tam Masło Ekstra 82% marki „Pilos” o 40 procent taniej. Promocja obowiązuje jednak tylko przy zakupie trzech sztuk masła. W efekcie kostka masła będzie kosztować tylko 4 zł 75 gr zamiast 7 zł 99 gr. Żeby skorzystać z tej oferty, trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl PLUS. Promocja będzie trwać tylko przez jeden dzień – tańsze masło kupicie w piątek (07.02.2025 r.).

Jak przechowywać masło?

Masło najlepiej przechowywać w lodówce, w szczelnie zamkniętym pojemniku lub w oryginalnym opakowaniu, aby nie chłonęło zapachów innych produktów. Jeśli chcesz, aby było miękkie i gotowe do smarowania, możesz trzymać niewielką ilość w maselniczce w temperaturze pokojowej, ale nie dłużej niż kilka dni. Masło nie powinno być przechowywane w ciepłym miejscu ani wystawione na bezpośrednie działanie słońca, ponieważ sprzyja to jełczeniu. W przypadku dłuższego przechowywania warto zamrozić masło – można je trzymać w zamrażarce nawet przez kilka miesięcy, najlepiej w szczelnym opakowaniu, aby zapobiec utracie świeżości i smaku.

