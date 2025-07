Biedronka kusi masłem 4+2 gratis tylko do soboty! Sprawdź, co jeszcze kupisz w świetnej cenie

Masło to artykuł spożywczy, który znajduje się w niemal każdym domu. Nic dziwnego, że podczas promocji na ten produkt znika on błyskawicznie ze sklepowych półek. Sprawdziliśmy nową gazetkę Biedronki. Okazuje się, że znowu można kupić go w naprawdę dobrej cenie w ramach promocji. Osoby, którym wcześniej nie udało się zrobić zapasów, ponownie mają okazję.

Tanie masło w Biedronce

Masło ekstra polskie marki „Mlekovita” (200 g) kupisz w specjalnej promocji „4 plus 2 gratis”. Kup cztery opakowania, a dwa kolejne otrzymasz za darmo. Oferta dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy karty lub aplikacji „Moja Biedronka”. Promocja trwa do 26 lipca (sobota). Nie radzimy jednak zostawiać zakupów na „ostatnią chwilę”, ponieważ wtedy już cały asortyment może zostać wykupiony. Takie oferty cieszą się naprawdę dużą popularnością. Dzienny limit to 6 opakowań (maksymalnie dwa produkty gratis).

Co jeszcze można kupić taniej w Biedronce?

W niższej cenie dostaniesz też ser marki „Światowid” (Gouda lub Podlaski). Przy zakupie dwóch produktów – drugi będzie tańszy 80 procent. To oznacza, że kupując dwa opakowania sera, za jedno zapłacisz tylko 5 zł 99 groszy. Cena regularna za jedno opakowanie to 9 zł 99 groszy. Ser żółty w plastrach marki „Królewski Sierpc” możesz kupić w ramach promocji „2 plus 1 gratis”. Cena za jedno opakowanie przy zakupie trzech opakowań to 4 zł 33 grosze. Cena regularna to 6 zł 49 groszy. Dzienny limit to 6 opakowań na kartę „Moja Biedronka”.

Taniej kupisz także olej rzepakowy marki „Kujawski”. Zapłacisz za niego jedynie 13 zł 98 groszy zamiast 21 zł 49 groszy. Limit dzienny to dwie butelki na kartę „Moja Biedronka”. Promocja, w ramach której taniej kupisz ser i olej, również trwa do soboty (26 lipca).

