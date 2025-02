Pij zieloną herbatę tylko o tej porze. Wtedy jest najzdrowsza i najlepiej działa na sylwetkę

Zielona herbata ma wiele cennych właściwości. Jest źródłem antyoksydantów, dzięki czemu spowalnia procesy starzenia, niweluje stany zapalne, wzmacnia odporność i zmniejsza ryzyko wielu groźnych chorób. Wiele osób – dążąc do poprawy kondycji swojego organizmu – włącza ten wyjątkowy napój do diety. Często sięga po niego jednak bezrefleksyjnie, nie zważając na porę dnia. W ten sposób marnuje potencjał, jaki skrywa w sobie napar. Sprawdź, kiedy zielona herbata jest najzdrowsza.

Najlepsza pora na picie zielonej herbaty

Zieloną herbatę najlepiej pić po jedzeniu (około dwie godziny po posiłku). Napar usprawni pracę jelit, przyspieszy metabolizm, a jednocześnie pozwoli szybciej pozbyć się ewentualnych dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha czy mdłości. Ułatwi też oczyszczanie organizmu z toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. Ważne jest to, by zachować odpowiednio długi „odstęp” między spożyciem śniadania, obiadu czy kolacji a wypiciem zielonej herbaty. Dzięki temu napar nie wpłynie negatywnie na proces wchłaniania składników odżywczych pochodzących z pokarmu.

Warto też pamiętać o tym, by nie „raczyć się” napojem bezpośrednio przed snem. Zielona herbata zawiera teinę, która ma właściwości niemal takie same jak kofeina obecna w kawie. Wykazuje działanie pobudzające, wzmacnia koncentrację i poprawia funkcjonowanie poznawcze. Te cechy bardzo przydają się o poranku, kiedy potrzebujemy zastrzyku energii. W godzinach wieczornych mogą jednak przeszkadzać i utrudniać regenerację organizmu podczas nocnego wypoczynku, a nawet zwiększać ryzyko zaburzeń snu i częstych wybudzeń.

Kto nie powinien pić zielonej herbaty?

Przeciwwskazaniem do picia zielonej herbaty są między innymi przewlekłe choroby układu krążenia, takie jak na przykład nadciśnienie tętnicze czy arytmia (zaburzenia rytmu serca). Powinny również na nią uważać pacjenci z nadczynnością tarczycy. Nie należy podawać naparu kobietom w ciąży i małym dzieciom. Warto też pamiętać o jeszcze jednych bardzo istotnej kwestii – związki zawarte w napoju mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami. Nasilać lub osłabiać ich działanie, a co za tym idzie wywoływać nieprzewidziane skutki uboczne. Dlatego osoby w trakcie farmakoterapii powinny skonsultować się z lekarzem przed włączeniem zielonej herbaty do swojego jadłospisu.

