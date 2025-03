Polacy zapomnieli o tym serze, a to „kulinarny skarb”. Żałuję, że spróbowałam go dopiero teraz

Najczęściej sięgamy po najpopularniejsze sery, ponieważ są one łatwo dostępne i dobrze nam już znane. W sklepach dominują klasyki, takie jak gouda, cheddar, mozzarella czy ser edamski, które sprawdzają się zarówno na kanapkach, jak i w daniach na ciepło. Ich uniwersalny smak pasuje do wielu potraw. Często też wybieramy sery, które znamy z reklam lub poleceń, co dodatkowo wpływa na ich popularność. Mimo ogromnej różnorodności serów, to właśnie te najczęściej goszczą w naszych lodówkach. W ten sposób pomijamy jednak inne, wartościowe produkty.

Dlaczego ser bundz to „kulinarny skarb”?

Bundz to tradycyjny, góralski ser wytwarzany z mleka owczego. Jest to ser podpuszczkowy, który powstaje jako produkt uboczny przy produkcji oscypka. Ma delikatny, lekko słodkawy smak (po kilku dniach dojrzewania nabiera bardziej wyrazistego aromatu). Jest on popularny na Podhalu, jednak można kupić go w całym kraju, między innymi przez internet lub w sklepach stacjonarnych specjalizujących się w sprzedaży sera.

Bundz jest źródłem wielu cennych składników odżywczych. Zawiera białko, które wspiera budowę i regenerację tkanek, oraz wapń, który jest niezbędny dla zdrowych kości i zębów. Dzięki obecności witamin z grupy B, szczególnie B2 (ryboflawiny), wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego i poprawia metabolizm. Ponadto, ser ten dostarcza witaminę A, która korzystnie wpływa na wzrok oraz skórę. Bundz jest również lekkostrawny, co czyni go dobrym wyborem dla osób z wrażliwym żołądkiem. Trzeba jednak pamiętać, że jest on serem dość kalorycznym, dlatego należy go spożywać w umiarkowanych ilościach.

Jak jeść ser bundz?

Bundz jest bardzo uniwersalnym serem, który można jeść na wiele sposobów. Najczęściej podawany jest na świeżo, na przykład na chlebie, często z dodatkiem soli, pieprzu lub świeżych ziół. Doskonale komponuje się z pomidorami, ogórkami czy papryką w formie lekkiej sałatki. Można go także dodać do kanapek, tortilli, a nawet jako farsz do pierogów. Bundz świetnie smakuje także w daniach ciepłych, na przykład zapieczony w piekarniku lub dodany do jajecznicy. Warto również spróbować go w połączeniu z dodatkiem miodu lub owoców – z pewnością zakochasz się w takim połączeniu.

