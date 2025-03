To azjatyckie warzywo spowalnia starzenie i odchudza. Prawie nikt w Polsce go nie je

Na co dzień sięgamy po dobrze znane warzywa, takie jak ziemniaki, marchew czy pomidory, bo są łatwo dostępne i „sprawdzone” w wielu daniach. Jednak warto czasem wyjść poza schemat i spróbować czegoś nowego. Mogą one smakowo urozmaicić nasze codzienne posiłki, ale też dostarczyć cennych składników odżywczych. Dobrym przykładem jest kapusta bok choy. I choć warzywo to nie jest zbyt popularne w naszym kraju i nie dostaniemy go w każdym warzywniaku, to coraz częściej pojawia się w dużych supermarketach.

Azjatyckie warzywo, które spowalnia starzenie

Bok choy to kapusta, która jest uprawiana, ale też jedzona głównie w Azji. Występuje ona też pod takimi nazwami, jak: „pak choi”, „pak choy” albo „bok choy”. Wyróżnia się ona ciekawym wyglądem, który nieco przypomina sałatę – ma lekko pofalowane liście i mięsiste ogonki (które również się wykorzystuje). Charakteryzuje się delikatnym smakiem, który niektórym może nieco przypominać szpinak.

Kapusta bok choy to warzywo o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych, które może spowalniać proces starzenia się organizmu. Jest bogata w przeciwutleniacze, takie jak witamina C i beta-karoten, które neutralizują szkodliwe wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie komórek. Zawiera także witaminę K, wspierającą zdrowie kości i układu krążenia, co jest kluczowe dla długowieczności.

Jakie jeszcze właściwości ma bok choy?

Kapusta bok choy to bogactwo błonnika pokarmowego, który sprawia, że czujemy się dłużej syci. Dodatkowo kapusta ta ma niską kaloryczność, przez co jest idealna dla osób na diecie odchudzającej. Ta kapusta bogata jest także w kwas foliowy, który usprawnia funkcjonowanie układu nerwowego. Zawiera także potas, który reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową. Jest również dobrym źródłem wapnia. Bok choy w wersji świeżej jest świetnym dodatkiem do kanapek, a z kolei smażona – idealnie sprawdzi się jako element potraw azjatyckich.

