Uderzenia gorąca i nocne poty? Ten popularny owoc może przynieść ulgę latem

Uderzenia gorąca i nocne poty to jedne z najbardziej uciążliwych objawów menopauzy, które dotykają większość kobiet w tym okresie. Nagłe uczucie gorąca, zaczerwienienie skóry i obfite pocenie się – zwłaszcza w nocy – potrafią poważnie zakłócać codzienne funkcjonowanie i sen. Objawy te są wynikiem wahań poziomu hormonów, głównie estrogenu, i mogą utrzymywać się przez kilka lat. Choć są naturalną częścią procesu menopauzalnego, ich intensywność bywa różna i niekiedy wymaga wsparcia lekarskiego. Zdarza się, że można im też skutecznie przeciwdziałać przy użyciu naturalnych sposobów.

Te owoce mogą łagodzić uderzenia gorąca

Uderzenia gorąca i nocne poty to charakterystyczne objawy menopauzy. Latem mogą one nasilać się jeszcze bardziej. Jak podaje „My Menopause Centre” symptomy te wynikają z wahań poziomu estrogenu:

To powoduje zmianę regulacji temperatury w części mózgu zwanej podwzgórzem, tak że niewielkie zmiany w otoczeniu mogą wywołać skrajną reakcję. Prawdopodobnie zaangażowane są inne czynniki w układzie nerwowym, w tym serotonina i noradrenalina.

Specjaliści jednak zauważyli, że spożycie jednego popularnego owocu może pomóc złagodzić te symptomy. Chodzi o truskawki.

Truskawki są często uważane za kluczowy pokarm dla kobiet w okresie menopauzy. Dostarczają kluczowych składników odżywczych, które są ważne dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia – wyjaśnia dietetyczka dr Emma Derbyshire.

Dodała także, że owoce te znane są z tego, że zawierają dużo witaminy C, która odgrywa kluczową rolę w syntezie hormonów i funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Jakie jeszcze właściwości mają truskawki?

Truskawki to nie tylko pyszne, ale i bardzo zdrowe owoce. Zawierają dużo wspomnianej już witaminy C, która wspiera odporność, oraz antyoksydanty, pomagające w walce z wolnymi rodnikami. Są także niskokaloryczne, a jednocześnie bogate w błonnik pokarmowy, co sprzyja trawieniu i uczuciu sytości. Mają też działanie przeciwzapalne i korzystnie wpływają na układ krążenia – pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu (LDL) i ciśnienie krwi, co w konsekwencji chroni serce i naczynia krwionośne. Dodatkowo mają niski indeks glikemiczny, dlatego mogą być bezpiecznie spożywane również przez osoby z cukrzycą.

Truskawki zawierają także witaminy z grupy B, a także witaminę A i E. Ponadto są bogate w składniki mineralne, takie jak potas, magnez, wapń i żelazo, które wspierają pracę mięśni, układu nerwowego i pomagają utrzymać zdrowe kości. Dzięki dużej zawartości wody (ponad 90 procent), doskonale nawadniają organizm, szczególnie w upalne dni.

