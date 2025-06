Smażysz na maśle? Dietetyczka: ogromny błąd! To zdrowsze i o wiele lepsze

Wiele osób chętnie smaży potrawy na maśle, ponieważ nadaje ono wyjątkowy, bogaty smak, którego trudno szukać w innych tłuszczach. Masło podkreśla naturalny aromat składników i dodaje im delikatnej, kremowej nuty. Szczególnie dobrze sprawdza się przy smażeniu jajek, naleśników czy warzyw, sprawiając, że dania stają się bardziej apetyczne. To właśnie dlatego tak często sięgamy po masło, gdy chcemy, by nasze potrawy smakowały najlepiej. Trudno jest też zrezygnować z tego przyzwyczajenia, jednak ekspertka przekonuje, że naprawdę warto.

Nie używaj masła do smażenia

Na czym smażyć? Na pewno nie na maśle. I nie, nie chodzi o to, że jest trujące, ale o to, że masz lepszy wybór – powiedziała dietetyczka Malwina Adamaszek.

Ekspertka wyjaśniła, że jest nim oliwa z oliwek, która mimo wielu mitów na ten temat – nadaje się do smażenia. Jak wyjaśnia dietetyczka – nie tylko nie pali się na patelni, ale też pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Ma mnóstwo antyoksydantów i świetnie znosi wysoką temperaturę. Specjalistka przekonuje, że w Grecji na oliwie z oliwek smaży bardzo wiele osób.

Wbrew pozorom to nie punkt dymienia jest najważniejszy. Liczy się stabilność kwasów tłuszczowych i ilość jednonienasyconych kwasów. A tu oliwa bije inne tłuszcze na głowę – dodaje.

Jakie jeszcze właściwości ma oliwa z oliwek?

Oliwa z oliwek to jeden z najzdrowszych tłuszczów roślinnych, ma wiele właściwości prozdrowotnych Jest bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwas oleinowy, który wspiera pracę serca i pomaga obniżać poziom „złego” cholesterolu. Zawiera także silne przeciwutleniacze, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i spowalniają procesy starzenia. Regularne stosowanie oliwy z oliwek w diecie może wspomagać układ krążenia, trawienie, a także naszą odporność. Warto jej używać nie tylko na zimno, na przykład do sałatek, ale również do delikatnego smażenia czy pieczenia. Polifenole i antyoksydanty chronią zarówno sam olej, jak i ogrzewane jedzenie – a część związków przenika do potraw, co może być korzystne dla naszego zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że wielokrotne używanie tej samej oliwy obniży jej jakość, a więc należy tego unikać.

Dlaczego lepiej nie smażyć na maśle?

Smażenie na maśle może być mniej korzystne dla zdrowia głównie ze względu na jego skład. Masło zawiera dużą ilość tłuszczów nasyconych, które w nadmiarze mogą przyczyniać się do podwyższenia poziomu „złego” cholesterolu (LDL) i zwiększać ryzyko chorób serca. Co więcej, masło ma stosunkowo niski punkt dymienia – już w temperaturze około 150–170 stopni Celsjusza zaczyna się palić, a wtedy powstają szkodliwe związki, takie jak między innymi wolne rodniki, które mogą działać toksycznie na organizm. Dlatego choć masło świetnie sprawdza się do krótkiego podsmażania czy jako dodatek smakowy, nie jest najlepszym wyborem do dłuższego smażenia na większym ogniu.

Czytaj też:

Ciągłe zmęczenie i kiepski nastrój? Włącz ten naturalny składnik do diety – efekt cię zaskoczyCzytaj też:

Zaczęłam pić siemię lniane każdego dnia. Efekty? Utrata wagi to dopiero początek