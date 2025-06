To warzywo może uratować przeciążoną wątrobę. Badania mówią jasno: jedz je, ale tylko w tej formie

Wątroba to jeden z najważniejszych narządów ludzkiego ciała. Codziennie pracuje na wielu poziomach funkcjonowania organizmu. Przekształca węglowodany, białka i tłuszcze w energię. Magazynuje witaminy oraz składniki odżywcze. Produkuje żółć, odtruwa organizm i wzmacnia układ odpornościowy. Często bywa przeciążona. W dodatku konserwanty i cukry zawarte w żywności działają na jej szkodę. Na szczęście można wesprzeć działanie wątroby i sprawić, by szybciej się zregenerowała. Wystarczy włączyć do diety pewne warzywo. Zna je praktycznie każdy, ale mało kto zdaje sobie sprawę z jego cennych właściwości.

Jakie warzywo pomaga na wątrobę?

Pozytywny wpływ na wątrobę wywierają buraki ćwikłowe. Są źródłem betainy, która jak zauważa lekarz Marek Skoczylas, sprzyja syntezie fosfatydylocholiny. Ten związek chemiczny przyczynia się do usuwania tłuszczu z wątroby. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla późniejszej regeneracji narządu. Związki zawarte w burakach chronią go również przed działaniem szkodliwych substancji, takich jak, na przykład, alkohol czy leki. Warto też wspomnieć, że burak wpływa korzystnie także na mikroflorę jelitową.

W jednym z badań zaobserwowano [...] wzrost korzystnych dla zdrowia szczepów bakterii przy jednoczesnym spadku ilości bakterii patogennych. [...] Buraki stanowią dobre źródło pokarmu dla naszych bakterii – zauważa Marek Skoczylas w jednym z opublikowanych materiałów.

Warto zaznaczyć, że mikrobiota jelitowa w istotny sposób oddziałuje na wątrobę. Jeśli jest zaburzona, rośnie prawdopodobieństwo przedostawania się szkodliwych cząsteczek i toksyn do narządu. To z kolei nierzadko prowadzi do wystąpienia wielu nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Pojawiają się stany zapalne, co sprzyja rozwojowi różnych schorzeń, między innymi stłuszczenia, a nawet zwłóknienia wątroby.

W jakiej formie jeść buraki, by wspomóc wątrobę?

Najlepiej na wątrobę działają buraki w formie surowej. Jak wyjaśnia lekarz Marek Skoczylas zawarte w nich betainy ulegają degradacji już w temperaturze 99 stopni Celsjusza. W badaniu zatytułowanym „Effects of heat degradation of betanin in red beetroot (Beta vulgaris L.) on biological activity and antioxidant capacity” czytamy:

Betanina jest znana jako wysoce niestabilny pigment, a wodne roztwory betaniny ulegają niemal całkowitemu rozkładowi po podgrzaniu do 99°C przez 60 minut w warunkach eksperymentalnych tego badania [fragment przetłumaczono z języka angielskiego – przyp. red].

Buraka można włączyć do diety, na przykład w postaci soku. Warzywo można również dodawać do różnego rodzaju sałatek czy surówek. Warto łączyć je między innymi z marchewką, kurkumą i pieprzem. Ten prosty zabieg wzmocni jego cenne właściwości.

Czytaj też:

Masz nadciśnienie? Te 3 napoje mogą uchronić cię przed zawałem i udaremCzytaj też:

Te lody z Biedronki to hit… ale tylko z wyglądu. Smak załamuje nawet fanów słodyczy