Pijesz kawę zamiast śniadania? Ten błąd może zrujnować twoją sylwetkę – ostrzega dietetyczka

Kawa uchodzi za jednego z największych sprzymierzeńców odchudzania. Zawarta w niej kofeina pobudza jelita do pracy i usprawnia przemianę materii. Dzięki temu spalanie kalorii przebiega szybciej. Potencjał drzemiący w tym pysznym napoju można jednak łatwo zmarnować. I to nie tylko przez dodanie do naparu cukru, syropów smakowych, śmietanki czy tłustego mleka. Wielu Polaków popełnia jeszcze jeden bardzo poważny błąd, który sprawia, że „mała czarna” nie sprzyja utracie wagi, lecz tyciu.

Kiedy kawa utrudnia odchudzanie?

Dietetyczka Anna Bochenek zauważa, że picie kawy na czczo często zwiększa ryzyko podjadania. „Mała czarna” daje początkowo złudne uczucie sytości. W efekcie wiele osób rezygnuje ze śniadania, a gdy znowu poczuje głód sięga po kolejną filiżankę kofeinowego naparu. Żywieniowe zaległości nadrabia zwykle po południu i/lub wieczorem. Nierzadko sięga przy tym po wysokoprzetworzone jedzenie, w tym słodycze oraz różne słone przekąski. W krótkim czasie przyswaja dużą liczbę kalorii.

Kawa sama w sobie nie jest problemem. Problemem jest to, że ona zastępuje nam śniadanie. No i później sprawia, że każdy kolejny posiłek w ciągu dnia zaczyna nam się przesuwać. Cały dzień jedzenia zaczyna nam się rozjeżdżać. Ostatecznie przez cały dzień jemy za mało [...] W sumie nic dziwnego, że właśnie, kiedy już przychodzi wieczór [...] to te ilości jedzenia są spore [...] i pojawia się problem z podjadaniem – wyjaśnia Anna Bochenek.

Przyswajanie dużej liczby kalorii przed snem utrudnia zasypianie i obniża jakość nocnego wypoczynku. W efekcie rano pojawia się zmęczenie i brak energii. Wiele osób sięga po kawę, by temu zaradzić. Jednocześnie nie czuje potrzeby, by zjeść śniadanie, bo wieczorny posiłek zbyt mocno ich nasycił. Tak powstaje błędne koło, z którego nierzadko bardzo trudno się wyrwać.

Kiedy jeszcze kawa sprzyja tyciu?

Warto pamiętać, że redukcji masy ciała sprzyja picie „czystej” czarnej kawy. Dodanie do napoju mleka, cukru, syropów smakowych czy śmietanki może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego – nie pomoże w zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Wręcz przeciwnie – doprowadzi do przybierania na wadze. Jeśli chcesz szybciej schudnąć, sięgnij po przyprawy. Dobrze sprawdzi się na przykład kurkuma czy papryczka chili. Oba składniki wzmagają proces termogenezy. Zmuszają organizm do wytwarzania większej ilości ciepła, co wiąże się z wydatkowanie dużych porcji energii i szybszym spalaniem kalorii. Kurkumę i papryczkę chili możesz śmiało dorzucić do „małej czarnej”. Oczywiście, jeżeli lubisz takie nietuzinkowe połączenia smaków.

Czytaj też:

Masz nadciśnienie? Te 3 napoje mogą uchronić cię przed zawałem i udaremCzytaj też:

Te lody z Biedronki to hit… ale tylko z wyglądu. Smak załamuje nawet fanów słodyczy