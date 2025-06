Jej niedobór skraca życie. Lekarz ostrzega: Polacy zapominają o tej cennej witaminie.

Witaminy warunkują prawidłowe funkcjonowanie wielu ludzkich narządów. Ich niedobór może poważnie zaszkodzić zdrowiu, a nawet skrócić życie. Przypomina o tym lekarz Marek Skoczylas. W jednym ze swoich najnowszych materiałów opublikowanych w sieci zwrócił uwagę na funkcje, jakie w organizmie pełni kwas foliowy, czyli witamina B9. Okazuje się, że jej niedobór może znacznie skrócić długość życia. Sprawdź dlaczego.

Niedobór kwasu foliowego i jego konsekwencje

Kwas foliowy pełni w organizmie wiele istotnych funkcji. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z wpływu, jaki wywiera na układ sercowo-naczyniowy. Przeprowadzone badania dowodzą, że witamina B9 obniża poziom homocysteiny. To bardzo ważne bowiem jej nadmiar – jak zauważa lekarz Marek Skoczylas – działa toksycznie na śródbłonek naczyń krwionośnych, czyli wewnętrzne ściany tętnic i żył. Niszczy je od środka, co z kolei prowadzi do rozwoju miażdżycy oraz innych niebezpiecznych chorób, które zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci. Dlatego też niedobór kwasu foliowego skraca życie.

Po czym poznać, że jego ilości w organizmie są niewystarczające? Na deficyt witaminy B9 nierzadko wskazują takie symptomy jak na przykład: przewlekłe zmęczenie mimo odpowiedniej ilości snu, częste bóle głowy, obniżony nastrój, utrata apetytu czy zaburzenia krzepnięcia krwi, problemy z koncentracją etc. Warto jednak podkreślić, że niedobór kwasu foliowego bardzo długo może nie dawać żadnych wyraźnych objawów, a jednocześnie wyrządzać wiele szkód. W grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim kobiety w ciąży, seniorzy czy pacjenci z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego. Na deficyt witaminy B9 narażone są również między innymi osoby nadużywające alkoholu.

Źródła kwasu foliowego w diecie

Kwas foliowy mają w swoim składzie między innymi takie produkty spożywcze jak na przykład szpinak, jarmuż, natka pietruszki, brokuły, kapusta, szparagi czy brukselka. Można go znaleźć również w burakach, owocach cytrusowych, banany i awokado. Co więcej, dużych ilości witaminy B9 dostarczają:

czerwona soczewica,

ciecierzyca,

różne odmiany fasoli

Mięsnym źródłem tego cennego związku jest natomiast wątróbka drobiowa oraz żółtka jaj. Dzienna zalecana dawka kwasu foliowego w przypadku osoby dorosłej wynosi około 400 mg. Wyjątkiem są kobiety ciąży. W tej grupie zapotrzebowanie na witaminę B9 jest większe.

