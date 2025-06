Ciągłe zmęczenie i kiepski nastrój? Włącz ten naturalny składnik do diety – efekt cię zaskoczy

Superfoods to naturalne produkty o wyjątkowo wysokiej wartości odżywczej, które wspierają nasze zdrowie, ale również samopoczucie. Do najpopularniejszych należą jagody goji, nasiona chia czy awokado – wszystkie bogate w witaminy, minerały, przeciwutleniacze. Regularne spożywanie takich produktów wzmacnia odporność, poprawia pracę mózgu, a często również obniża poziom cholesterolu i wspomaga trawienie. Zdrowe odżywianie nie jest modą, lecz realnym narzędziem, które wpływa na poziom energii, stan skóry i zmniejsza ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak na przykład cukrzyca czy nadciśnienie. Dbanie o codzienną dietę to inwestycja w długoterminowe zdrowie.

Ten superfood dodaje energii

Jednym z superfoods jest korzeń macy – jest to składnik, który był szeroko badany z uwagi na wiele swoich prozdrowotnych właściwości i jest powszechnie stosowany w kuchni w Ameryce Południowej. Znany jest również jako żeń-szeń peruwiański (maca pochodzi z Peru).

Korzeń macy działa pozytywnie między innymi na poziom naszej energii, polepszając na przykład efektywność treningów. Badanie trwające 12 tygodni z udziałem 175 osób wykazało, że spożywanie 3 gramów dziennie znacząco poprawiło nastrój i poziom energii. Inne badania na myszach potwierdziły, że pomaga zwalczać zmęczenie podczas wysiłku fizycznego. Dodatkowo wspomaga pamięć i poprawia proces uczenia się.

Jakie jeszcze właściwości ma korzeń macy?

Niektóre badania sugerują także, że może zwiększać libido zarówno u kobiet, jak i mężczyzn (jednak przy stosowaniu przez co najmniej 6 tygodni). Włączenie do diety korzenia macy może też poprawiać nastrój i zmniejszać lęk – małe badanie z udziałem 14 kobiet po menopauzie wykazało, że 3,5 grama dziennie przez 6 tygodni zmniejszyło objawy lęku i depresji. Co więcej, jego spożywanie może łagodzić objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca i zaburzenia snu.

Korzeń macy jest także bogaty w błonnik pokarmowy, który usprawnia między innymi procesy trawienia. Dodatkowo zawiera prebiotyki, które także wspierają trawienie. Ma również działanie przeciwzapalne, a więc jego regularne spożywanie korzystnie wpływa na cały nasz organizm. Zawiera także wapń, który wspomaga utrzymanie zdrowych kości i zębów, a także żelazo, które wpływa między innymi na produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny. Ma również działanie przeciwwirusowe i antyoksydacyjne.

Jak stosować macę?

Korzeń tej rośliny jest zazwyczaj suszony i mielony na drobny proszek, który można dodawać do koktajli, wypieków i przekąsek. Choć nie ustalono oficjalnej dawki, większość badań sugeruje, że najskuteczniejsze jest przyjmowanie 3–5 gramów dziennie. Maca dostępna jest także w formie kapsułek. Aby dobrać najlepszą dawkę warto skonsultować się z dietetykiem. Przy stosowaniu macy powinny być ostrożne kobiety w ciąży, a także karmiące piersią oraz osoby przyjmujące na stałe leki. Wtedy warto zasięgnąć opinii lekarza.

Czytaj też:

Zaczęłam pić siemię lniane każdego dnia. Efekty? Utrata wagi to dopiero początekCzytaj też:

Ekspert ostrzega: kawa pita o złej porze zagraża zdrowiu! Zobacz, kiedy po nią sięgać