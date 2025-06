Zamień jeden składnik i ciesz się fit panna cottą. Ten deser pokocha twój żołądek

Panna cotta to deser rodem z kuchni włoskiej. Jego nazwa w wolnym tłumaczeniu oznacza gotowaną śmietankę i nawiązuje do głównego składnika przysmaku, jakim jest słodka śmietanka. W swojej podstawowej wersji te słodkości są dość kaloryczne, zwłaszcza gdy uwzględnimy dodatki. A te mogą być bardzo różne – poczynając od sosów owocowych, po rozpuszczoną czekoladę, a na orzechach i posypkach kończąc. Na szczęście znalazłam sposób, by panna cottę „odchudzić”. Wystarczy zamienić jeden składnik. Dzięki niemu deser zyskuje też ciekawszy smak i lepiej działa na organizm.

Jak zrobić panna cottę w wersji light?

Sekretem „odchudzonej” panna cotty jest zamiana słodkiej śmietanki na kefir. To mały zabieg, ale daje wielki efekt. Dzięki niemu deser zyskuje ciekawy lekko kwaskowy, a zarazem wyrazisty smak. Doskonale orzeźwia i nie obciąża żołądka. Poza tym doskonale komponuje się z różnego rodzaju składnikami. Będzie doskonale współgrać na przykład z jagodami, jeżynami, truskawkami czy bananami. Jeśli masz więcej wolnego czasu, możesz pokusić się o zrobienie lemon curd. To krem na bazie cytryny, jajek, cukru i masła. Pamiętaj jednak, że z kalorycznymi dodatkami lepiej uważać, zwłaszcza na diecie.

Przepis: Panna cotta w wersji light Świetnie sprawdzi się nawet na diecie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 2 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 91 w każdej porcji Składniki 200 ml mleka

200 ml kefiru

40 g cukru

3 łyżeczki żelatyny

pół łyżeczki esencji waniliowej

zimna woda Dodatkowo: sos owocowy lub inne wybrane składniki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówŻelatynę wymieszaj z wodą zgodnie z instrukcją na opakowaniu Robienie panna cottyPodgrzej wymieszane z cukrem i esencją waniliową podgrzej. Zdejmij garnek z kuchenki, zanim, jego zawartość zdąży się zagotować (Podgrzewaj ją do granicy zagotowania. Dodaj odciśniętą z wody żelatynę i ostudź. Na koniec dodaj kefir. Chłodzenie deseruPrzelej powstałą masę do szklanek i schłódź w lodowce, minimum 2 godziny, a najlepiej całą noc. Podawaj z ulubionymi dodatkami.

Jeśli chcesz zmniejszyć kaloryczność jeszcze bardziej, cukier możesz zamienić na przykład na ksylitol.

Dlaczego warto zrobić panna cottę na kefirze?

Kefir ma mniej tłuszczu i kalorii niż słodka śmietanka. Poza tym jest źródłem wieli cennych składników. Zawarty w nim kefiran wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego, poprawia trawienie i stymuluje wzrost korzystnej mikrobioty jelitowej, która wywiera pozytywny wpływ na działanie całego organizmu. Poza tym napój ma niski indeks glikemiczny. Oznacza to, że jego spożycie nie podnosi gwałtownie stężenia glukozy we krwi. Warto podkreślić, że wahania poziomu cukru w organizmie sprzyjają niekontrolowanym napadom głodu, a co za tym idzie zwiększają ryzyko przyjmowania nadprogramowych kalorii.

