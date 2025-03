Te jajka są najzdrowsze i masz je w zasięgu. Wybieraj je w sklepie jak najczęściej

Jajka są źródłem wielu cennych wartości odżywczych. Zawierają sporo mikroelementów, między innymi wapń, magnez, fosfor, cynk, selen, jod czy potas. Dostarczają też pełnowartościowego białka. Jednak jajko jajku nierówne. Istnieją między nimi pewne różnice. Jedne są zdrowsze od innych. Eksperci wskazują, że najlepsze jajka znosi kura zielononóżka kuropatwiana. Sprawdź, co je wyróżnia.

Dlaczego jajka zielononóżki są zdrowsze od innych?

Jajka od kury zielononóżki zawierają nawet do 30 procent mniej cholesterolu niż inne. Dostarczają też wszystkich aminokwasów egzogennych, czyli takich, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Te związki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego, nerwowego oraz pokarmowego. W ich składzie znajdziemy również większe ilości foswityny. To biologicznie czynna substancja obecna w żółtku o właściwościach antyoksydacyjnych. Zwalcza wolne rodniki i neutralizuje ich szkodliwy wpływ na tkanki. Łagodzi stany zapalne, spowalnia procesy starzenia i zapobiega uszkodzeniom komórek. Wzmacnia też odporność.

Warto też wspomnieć, że opisywane jajka zazwyczaj pochodzą z hodowli ekologicznych o małej liczebności. Kura zielononóżka kuropatwiana nie radzi sobie bowiem dobrze w dużym stadzie. W większych skupiskach przejawia skłonności do kanibalizmu (zjadania osobników własnego gatunku) oraz pterofagii. To choroba występująca u ptaków. Jej głównym objawem jest wydziobywanie piór. Przywołane zachowanie często bywa podyktowane zaburzeniami zachowania. Chodzi o tłumienie instynktów.

Gdzie kupić jajka zielononóżki?

Jajka zielononóżki można spotkać w dużych sieciach handlowych, choć nie zdarza się to zbyt często. Ich sprzedażą zajmują się bowiem głównie małe sklepy spożywcze współpracujące z lokalnymi dostawcami oraz sklepy i platformy internetowe oferujące zdrową żywność. Trzeba za nie zapłacić od 1,3 złotego do nawet 2 złotych i 50 groszy za sztukę.

