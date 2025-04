Dietetyk: ta ryba jest lepsza niż łosoś. Wzmacnia mózg i serce, a Polacy jej nie doceniają

Łosoś uchodzi za jedną z najzdrowszych ryb. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że ma on poważną konkurencję. To znany, choć niedoceniony przysmak. Sprawdź, co warto włączyć do diety.

Łosoś uchodzi za jedną z najzdrowszych ryb. Dietetyk Bartek Kulczyński ma jednak innego faworyta. W jednym ze swoich najnowszych nagrań udostępnionych w sieci opowiedział o dobrze znanym, choć niedocenianym przysmaku. Kiedyś gościł on częściej na polskich stołach. Dziś mało kto o nim pamięta. A szkoda, bo ma wiele cennych właściwości i dużą przewagę nad osławionym łososiem. Jaka ryba jest lepsza od łososia zdaniem dietetyka? Dietetyk Bartek Kuczyński zachęca, by włączyć do diety makrelę atlantycką (nie mylić z królewską). Jego zdaniem to znacznie zdrowsza i tańsza ryba niż łosoś. Zawiera znacznie więcej cennych składników odżywczych. mowa tu przede wszystkim o kwasach tłuszczowych omega-3. Te cenne związki odgrywają niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu Wspierają proces powstawania nowych komórek nerwowych. Poprawiają pamięć, zmniejszają ryzyko rozwoju demencji. Łagodzą objawy depresji i zaburzeń lękowych. Wywierają też niezwykle pozytywny wpływ na układ sercowo naczyniowy. Obniżają poziom tak zwanego złego cholesterolu i regulują ciśnienie krwi. przeprowadzone badania dowodzą, że osoby, które regularnie spożywają kwasy omega-3 są mniej narażone na pojawienie się udaru mózgu i zawału mięśnia sercowego. Rzadziej też umierają przedwcześnie z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. W 100 gramach świeżego łososia, czyli w jednej standardowej porcji mamy około 1400 mg omega-3. W przypadku zaś makreli jest to aż 2300 mg, czyli makrela zawiera o [...] 40% więcej wyjątkowo prozdrowotnych omega-3 niż łosoś, który jest w wielu kręgach uznawany za najzdrowszą rybę. Mało tego, tak naprawdę makrela atlantycka zawiera największe ilości omega-3 spośród wszystkich powszechnie spożywanych ryb – zauważa dr Bartek Kulczyński. Makrela atlantycka jest również bogatym źródłem selenu i witamin z grupy B. Jest pod tym względem znacznie lepsza niż łosoś. Co więcej, nie obciąża tak mocno domowego budżetu. Kilogram ryby kosztuje około 90 złotych. Tymczasem ta sama porcja łososia to wydatek rzędu ponad stu złotych. Makrela królewska a atlantycka – różnice Makrela królewska należy do ryb, które nierzadko są dość mocno zanieczyszczone toksycznymi związkami, głównie rtęcią. Z kolei makrela atlantycka – jak zauważa ekspert – zawiera jedynie śladowe ilości tego szkodliwego pierwiastka. Jest więc zdrowszym i lepszym wyborem. Najlepiej kupować świeże ryby i przygotowywać je na własną rękę. Jeśli decydujemy się na wersję wędzoną, to lepiej sięgnąć po ryby wędzone na zimno. Czytaj też:

