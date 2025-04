To najzdrowsze pieczywo w Biedronce według dietetyka. Kupujcie je, jeśli chcecie schudnąć

Pieczywo dostępne w Biedronce „wziął pod lupę” dietetyk Michał Wrzosek, a swoje spostrzeżenia zamieścił w jednym z nagrań udostępnionych w internecie. Zwraca uwagę na fakt, że chleby i bułki sprzedawane w znanej sieci są wypiekane z głęboko mrożonego ciasta. Jednak – jak podkreśla – nie ma się czego obawiać. „Pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą wpływającą na wartość odżywczą pieczywa jest jego skład, a nie to, czy jest ono głęboko mrożone. Mrożenie to znana od wielu lat, bezpieczna forma przedłużania terminu przydatności do spożycia wielu produktów, w tym pieczywa. Badania naukowe potwierdzają, że nie różni się ono pod względem wartości odżywczych od takiego pieczywa, które jest od razu wypiekane”– wyjaśnia. Radzi też, po jakie bułki i chleby warto sięgać.

Najlepsze pieczywo w Biedronce

Michał Wrzosek zachęca, by sięgać po chleb żytni bez dodatku drożdży. Ma krótki i prosty skład. Zawiera tylko wodę, mąkę i sól. Jego atutem jest również niski indeks glikemiczny. Nie powoduje więc nagłego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Cena regularna jednego bochenka to niespełna 4 złote. Zdaniem eksperta dobrym wyborem będzie również chleb typu graham. Znajdziemy w nim ponad 6 gramów błonnika. Ten składnik odpowiada za prawidłową pracę przewodu pokarmowego, a także reguluje rytm wypróżnień. Niweluje zaparcia i wzdęcia. Zapewnia też długie uczucie sytości. Już niewielka porcja wystarczy, by zaspokoić głód i zapobiec podjadaniu, a co za tym idzie przyjmowaniu dużej liczby kalorii. To ważna informacja, zwłaszcza dla osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. Koszt to około 3 złote i 50 groszy za 400 gramów.

Jakie jeszcze pieczywo warto kupować w Biedronce?

Warto również inwestować w chleb tostowy pełnoziarnisty, bułki grahamki czy bułki śniadaniowe pełnoziarniste. Osobom, które ograniczają spożycie węglowodanów dietetyk poleca chleb całe ziarno. Radzi też, by przy wyborze produktów nie kierować się ich barwą czy nazwą. Ciemniejszy kolor danego wypieku i użycie określenia „fit” w jego nazwie – jak zauważa ekspert – nie oznacza jeszcze, że mamy do czynienia z dobrym i zdrowym wyrobem. Najważniejszym miernikiem jakości chleba czy bułek jest ich skład.

Czytaj też:

Dodaj szczyptę tej przyprawy do kawy, a jelita przyspieszą jak nigdy. Efekt? Turbospalanie tłuszczuCzytaj też:

Produkty z Biedronki na „czarnej liście” dietetyka. „Dosłownie się przeraziłem”