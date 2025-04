Pijesz kawę na czczo? Zobacz, co może dziać się z żołądkiem po jednej filiżance

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie, który od lat towarzyszy milionom ludzi każdego dnia. Dla wielu osób jest wręcz obowiązkowym elementem poranka – to właśnie filiżanka kawy budzi ich do życia, zapewniając nie tylko zastrzyk energii, ale i chwilę przyjemności. Bez względu na to, czy wybieramy klasyczną czarną kawę, czy nowoczesne latte lub cappuccino, dla dużej grupy ludzi kawa to nie tylko napój, ale prawdziwy rytuał, który pomaga rozpocząć dzień z pozytywną energią.

Czy można pić kawę na czczo?

Picie kawy na czczo to zwyczaj, który cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród osób, które szukają szybkiego zastrzyku energii zaraz po przebudzeniu. Dietetyczka Ewa Trusewicz wyjaśniła na swoim blogu, jakie konsekwencje może nieść za sobą sięganie po „małą czarną” jeszcze przed zjedzeniem śniadania i czy rzeczywiście powinniśmy tego unikać.

Kawa może pobudzać nie tylko Ciebie, ale i Twoje jelita, wspomagając poranne wypróżnienie. Jeśli jednak masz wrażliwy żołądek, kawa na czczo może nie być dla Ciebie" – wyjaśnia specjalistka.

Wiele osób z pewnością zastanawia się nad tym, czy kawa na pusty żołądek powoduje jego podrażnienie. Jak przekonuje ekspertka – w większości przypadków nie, jednak osoby z refluksem żołądkowo-przełykowym lub wrażliwym żołądkiem powinny uważać, lub dodać do kawy mleka.

Ciekawostki na temat picia kawy. To musisz wiedzeć

Część osób zapewne spotkała się też z przekonaniem, że po przebudzeniu trzeba odczekać godzinę lub dwie zanim sięgniemy po kawę, by uniknąć „popołudniowego zjazdu”. Czy rzeczywiście jest to prawdą? Okazuje się, że nie – nie ma żadnych dowodów na to, że taka praktyka zapobiega zmęczeniu później.

Nie musisz czekać 1-2 h po wstaniu z kawą. Choć ta koncepcja może mieć jakieś podstawy u osób z mocno podniesionym kortyzolem, to jednak istotną wadą argumentu dotyczącego kortyzolu jest to, że podobny efekt występuje w przypadku intensywnych ćwiczeń oporowych wykonywanych wkrótce po przebudzeniu. Podążanie tą linią rozumowania oznaczałoby, że należy unikać tego typu porannych ćwiczeń; jednak ta koncepcja nie ma sensu naukowego ani pragmatycznego – tłumaczy dietetyczka.

Z pewnością niektórzy zadają sobie też pytanie: „czemu po kawie chce się do toalety”. Ekspertka wyjaśniła, że kawa działa jak sygnał dużego posiłku dla okrężnicy i nie ma nic w tym złego, dopóki nie mamy problemu z biegunką.

