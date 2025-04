Najlepsze jogurty owocowe z Lidla i Biedronki. Dietetyk poleca te „perełki” bez konserwantów

Polacy uwielbiają jogurty owocowe. Niestety często sięgają po produkty pełne cukru i zbędnych dodatków, nie zastanawiając się nad tym, co tak naprawdę trafia do ich zakupowego koszyka. Jak uniknąć nietrafionych inwestycji, a jednocześnie zadbać o zdrowie i szczupłą sylwetkę? Pomóc w tym może „ściągawka” przygotowana przez biotechnologa i dietetyka dr Karolinę Kowalczyk. Ekspertka wzięła „pod lupę” popularne jogurty smakowe i stworzyła listę najlepszych propozycji dostępnych obecnie na rynku. Zobacz, co się na niej znalazło. Niektóre pozycje mogą cię zaskoczyć.

Najlepsze jogurty owocowe zdaniem dietetyka

„Wspólnym mianownikiem” produktów wskazanych przez doktor Karolinę Kowalczyk jest prosty, naturalny skład bez sztucznych barwników, aromatów czy środków konserwujących. Wysokiej jakości jogurt – jak podkreśla specjalistka – powinien zawierać wyłącznie mleko, owoce i kultury bakterii. Nie ma w nim miejsca na zagęszczacze, słodziki czy wzmacniacze smaku. Znalezienie wyrobów, które spełniają przedstawione wyżej kryteria bywa nie lada wyzwaniem, ale nie jest niemożliwe. Dowodzi tego lista najlepszych jogurtów owocowych stworzona przez ekspertkę. Obejmuje ona towary takich marek jak na przykład: Pilos Pure, Fruvita Pure czy Mlekovita. Pierwsza jest dostępna w Lidlu, druga w Biedronce, a trzecia – w obu wymienionych sieciach. W swoim „wykazie” dr Karolina Kowalczyk umieściła również jogurty smakowe marki:

Spiżarnia Hrabiny,

Mleczne Inspiracje,

Planton,

Alpro (Plant Based).

Przywołane produkty występują w wielu różnych wariantach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dwie ostatnie spośród wymienionych propozycji to jogurty wegańskie. Nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego. Ich „bazą” są napoje roślinne (owsiane, kokosowe, sojowe itp.).

Im prostszy skład jogurtu, tym lepiej

Warto zauważyć, że sztuczne substancje, które dodaje się do jogurtów owocowych (i nie tylko) nie są obojętne dla ludzkiego organizmu. Mogą – jak podkreśla doktor Karolina Kowalczyk – zaburzać jego pracę na wielu różnych poziomach, zakłócać gospodarkę glukozową, wywoływać rozmaite alergie, a także reakcje nadwrażliwości.

Prosty skład gwarantuje naturalną słodycz owoców i wsparcie probiotyczne bez technologicznych kompromisów. Unikając mleka w proszku czy zagęszczonego, chronimy wartość odżywczą produktu – to inwestycja w zdrowie, nie tylko chwilowa przyjemność! – podsumowuje ekspertka.

