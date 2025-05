Takie borówki są najzdrowsze. Sprawdź, dlaczego świeże owoce to nie zawsze najlepszy wybór

Polacy chętnie sięgają po borówki. Trudno się temu dziwić, bo są nie tylko smaczne, ale również pełne wartości odżywczych. Okazuje się jednak, że wiele osób nie wykorzystuje w pełni drzemiącego w nich potencjału. Zwraca na to uwagę dietetyk dr Hanna Stolińska w jednym z ostatnich materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Jednocześnie wskazuje, co zrobić, by zapobiec marnotrawstwu cennych właściwości, jakie skrywają w sobie te wyjątkowe owoce.

W jakiej formie borówki są najzdrowsze?

Przeprowadzone badania wskazują – jak podkreśla dr Hanna Stolińska – że mrożenie zwiększa ilość antyoksydantów obecnych w borówkach, a także ich biodostępność, czyli stopień, w jakim organizm jest w stanie „wchłonąć” dostarczane mu substancje. Innymi słowy, przeciwutleniacze zawarte owocach są łatwiej i lepiej przyswajane przez układ pokarmowy.

Podczas mrożenia tworzą się kryształki lodu, które delikatnie naruszają strukturę komórkową [borówek – przyp. red], uwalniając cenne antocyjany – wyjaśnia specjalistka.

W opublikowanym materiale ekspertka podpowiada również, jak można wykorzystać takie mrożone owoce. Znajdują one bardzo szerokie kulinarne zastosowanie. Doskonale sprawdzają się jako dodatek do jogurtów, owsianek, koktajli czy różnego rodzaju deserów. Co ważne, nie trzeba ich myć ani rozmrażać. Pozwala to zaoszczędzić sporo cennego czasu.

Jakie właściwości mają borówki?

Borówki amerykańskie mają niewiele kalorii (około 29 kcal w 50 gramach) i mnóstwo cennych właściwości. Dostarczają sporej dawki mikroelementów i wspomnianych wcześniej antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy. Związki te pełnią w organizmie kilka niezwykle ważnych funkcji. Zwalczają nadmiar wolnych rodników, zapobiegają powstawaniu stresu oksydacyjnego, spowalniają procesy starzenia i wzmacniają odporność. Co więcej, poprawiają przepływ krwi w naczyniach krwionośnych i przeciwdziałają powstawaniu złogów w tętnicach. Obniżają też poziom „złego cholesterolu”. Tym samym wspierają prawidłową pracę serca oraz całego układu krążenia, zmniejszając ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób, między innymi udaru mózgu, zawału serca czy miażdżycy.

Ponadto borówki zwiększają wrażliwość tkanek na insulinę, dzięki czemu pośrednio chronią przed insulinoopornością i cukrzycą typu drugiego. Owoce mają też niski indeks glikemiczny. Ich spożywanie nie powoduje więc nagłego wzrostu stężenia glukozy we krwi. To ważna informacja dla osób, które zmagają się z zaburzeniami metabolicznymi.

