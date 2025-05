Dobre masło w Biedronce za mniej niż 5 zł. Tak tanio dawno nie było, ale musisz się spieszyć

W Polsce na zakupy spożywcze wydajemy naprawdę sporo pieniędzy, dlatego warto podejść do nich z rozwagą. Często kupujemy za dużo, a część produktów niestety ląduje w koszu, bo nie zdążymy ich zjeść. Aby tego uniknąć, dobrze jest planować posiłki i kupować tylko to, czego naprawdę potrzebujemy. Warto też korzystać z promocji i okazji cenowych w supermarketach — to prosty sposób, by zaoszczędzić, nie rezygnując z jakości.

Tanie masło w Biedronce

Jednym z produktów, które dobrze jest kupować na różnego rodzaju promocjach, jest masło, ponieważ jego cena przez ostatnie miesiące poszła mocno w górę. Teraz w Biedronce ten produkt można kupić w naprawdę atrakcyjnej cenie. Przy zakupie trzech sztuk masło „Mleczna Dolina” można nabyć aż o 37 procent taniej w porównaniu do ceny regularnej. Za jedną kostkę masła trzeba więc zapłacić jedynie 4 zł 99 gr zamiast 7 zł 99 gr. Limit dzienny to sześć opakowań na kartę Moja Biedronka. Promocja trwa od czwartku do soboty (8-10 maja), a więc należy się spieszyć z zakupami.

To jednak nie koniec promocji na masło, ponieważ w Biedronce znacznie taniej można kupić też masło polskie marki „Mlekovita”. Ten produkt jest przeceniony jeszcze bardziej, ponieważ aż o 42 procent. Trzeba za nie zapłacić jedynie 5 zł 49 gr za sztukę zamiast 9 zł 49 gr. Promocja obowiązuje jednak tylko przy zakupie trzech sztuk masła. Limit dzienny to również sześć opakowań na kartę Moja Biedronka. Ta promocja także obowiązuje od 8 do 10 maja.

Jak przechowywać zapas masła?

Masło to jeden z podstawowych produktów w kuchni, dlatego warto wiedzieć, jak prawidłowo je przechowywać, by zachowało świeżość i smak. W lodówce najlepiej trzymać je w szczelnym pojemniku lub owinięte w oryginalne opakowanie, by nie chłonęło zapachów innych produktów. Jeśli chcemy zrobić większy zapas, masło można bez problemu mrozić – najlepiej w porcjach, które łatwo rozmrozić w razie potrzeby. W zamrażarce zachowa dobrą jakość nawet przez kilka miesięcy. Po rozmrożeniu warto zużyć je w ciągu kilku dni.

