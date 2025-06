W Lidlu mleko za pół ceny, a mięso jeszcze tańsze. Masz tylko jeden dzień, nie przegap okazji

Z powodu rosnącej inflacji wiele osób coraz mocniej odczuwa różne obciążenia finansowe, szczególnie podczas codziennych zakupów spożywczych. Ceny podstawowych produktów stale rosną, co z kolei znacząco nadwyręża domowe budżety. W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem staje się śledzenie gazetek promocyjnych popularnych supermarketów oraz korzystanie z dostępnych okazji i różnego rodzaju zniżek. Dzięki temu można realnie zaoszczędzić na codziennych wydatkach. Jednym z marketów, który regularnie oferuje atrakcyjne promocje, jest Lidl.

Przecenione mleko w Lidu

W Lidlu warto teraz skorzystać z promocji na mleko, które dla wielu osób jest nieodłącznym składnikiem wielu wypieków, ale też niezbędnym dodatkiem do porannej kawy. W czwartek (26.06.) mleko UHT 3,2% marki „Pilos” kupisz o 50 procent taniej niż normalnie. Ta promocja obowiązuje jednak tylko przy zakupie sześciu kartonów mleka. Jeśli kupisz ich mniej, niestety będziesz musiał zapłacić znacznie więcej. Karton mleka w regularnej cenie kosztuje 3 zł 79 gr, natomiast w cenie promocyjnej jedynie 1 zł 89 gr. Limit to 12 opakowań na kupon. Promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień, a więc trzeba się bardzo spieszyć z zakupami, jeśli chcemy zaoszczędzić. Szczegóły promocji są dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Mleko UHT charakteryzuje się długim terminem przydatności do spożycia, dzięki czemu można je bezpiecznie przechowywać przez wiele tygodni. Warto więc skorzystać z promocji i zaopatrzyć się w większy zapas tego produktu.

Dobre i tanie mięso

To jednak nie wszystkie świetne okazje w Lidlu, dzięki którym będzie można podreperować swój domowy budżet. Znacznie taniej nabędziesz też mięso. Łopatka wieprzowa marki „Rzeźnik” (1 kilogram) tego dnia będzie kosztować tylko 7 zł 99 gr zamiast 16 zł 99 gr, a więc będzie przeceniona aż o 52 procent. Limit to trzy kilogramy na kupon. Z kolei od czwartku do niedzieli (26-29. 06.) wszystkie wędliny w plastrach marki „Pikok” będą przecenione o połowę. Warunkiem jest jednak zakup trzech sztuk. Wszystkie wędliny (opakowania) można dowolnie miksować. Limit to sześć opakowań na kupon.

Mięso doskonale nadaje się do mrożenia, nie tracąc przy tym swoich właściwości smakowych ani wartości odżywczych. Dlatego warto skorzystać z promocji i kupić większą ilość, którą można później bez problemu przechowywać w zamrażarce.

