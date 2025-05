Pomarańcze robią więcej niż myślisz. Dietetyk ujawnia 3 korzyści, a ostatnia zaskoczy każdego

Soczyste, aromatyczne i naturalnie słodkie – pomarańcze to jedne z najbardziej lubianych owoców na świecie. Mają cudownie orzeźwiający smak. Co więcej, szybko można z nich przygotować pyszny sok, który jest zdrowym sposobem na rozpoczęcie dnia. Najlepsze jest to, że można go z łatwością zrobić samodzielnie w domu – wystarczą dojrzałe pomarańcze i chwila czasu. Domowy sok nie zawiera konserwantów ani dodatku cukru, dzięki czemu jest o wiele zdrowszy niż ten z kartonu. Z kolei pomarańcze można jeść solo, przyrządzić z nich sałatkę owocową lub dodać do jogurtu, owsianki albo smoothie.

Pomarańcze korzystnie wpływają na krążenie

Jak wyjaśnił w opublikowanym przez siebie nagraniu dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia – jedzenie pomarańczy lub picie świeżego soku z tych owoców może między innymi korzystnie wpływać na układ krążenia.

Po pierwsze w swoim składzie zawierają witaminę C, która uelastycznia naczynia krwionośne i może chronić je przed uszkodzeniami wywołanymi na przykład stresem oksydacyjnym. Po drugie w pomarańczach znajduje się dużo potasu, który korzystnie reguluje ciśnienie tętnicze krwi – powiedział specjalista.

Okazuje się również, że pomarańcze są źródłem hesperydyny (czyli jednego z polifoneli), który wykazuje działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi.

Jakie jeszcze właściwości mają pomarańcze?

To jednak nie wszystko, ponieważ te cytrusy mogą nas w pewnym stopniu uchronić przed demencją, czyli otępieniem. Jak tłumaczy dr Bartosz Kulczyński – Japończycy zaobserwowali, że częste spożywanie cytrusów, czyli kilka razy w tygodniu, wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia demencji (nawet o 18 do 23 procent). Co więcej, owoce te mogą być skuteczne w walce z anemią. Anemia, czyli niedokrwistość, to choroba związana głównie z niedoborem żelaza, choć może również rozwinąć się w przypadku deficytu kwasu foliowego lub witaminy B12.

Oczywiście pomarańcze nie zawierają żelaza, a przynajmniej nie są to oszałamiające i znaczące ilości. Jednakże pomarańcze posiadają w swoim składzie coś innego, równie cennego, czyli witaminę C i to w bardzo dużych ilościach – powiedział ekspert.

Witamina C sama w sobie jest ważna dla naszego organizmu, jednak dodatkowo zwiększa też przyswajalność żelaza.

Wielu osobom może się to wydawać bardzo banalne i wręcz nieznaczące, a ja uważam, że w tej prostocie tkwi metoda. Bez witaminy C żelazo występujące w produktach roślinnych, czyli w formie niehemowej, jak również w preparatach, wchłania się zwykle w kilku procentach. Z witaminą C wchłanianie tego żelaza wzrasta nawet ponad trzykrotnie.

