Kosmiczne pierogi z Żabki. To nimi zajadać się będą astronauci – sprawdź, czy warto je kupić

Niedługo Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos (start misji przesunięto z 29 maja na 9 czerwca 2025 roku). W tę niezwykłą podróż zabierze ze sobą niecodzienną żywność inspirowaną polską kuchnią. Wyprodukowała ją firma LYOFOOD we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. W skład zestawu, który Polak będzie konsumował na orbicie, wchodzą między innymi Astropierogi z kapustą i grzybami. Recepturę przysmaków stworzył znany kucharz i restaurator Mateusz Gessler. Teraz mają okazję ich spróbować klienci Żabki. Trzeba się jednak spieszyć, bo oferta jest limitowana. Ale czy naprawdę warto? Przekonaj się.

Kosmiczne pierogi – co się w nich kryje?

Astropierogi to przysmaki liofilizowane. Oznacza to, że najpierw zostały zamrożone, a potem odparowano z nich wodę. To jedna z najczęściej wykorzystywanych metod konserwacji żywności. Jej zastosowanie niesie za sobą kilka bardzo ważnych zalet. Po pierwsze, chroni produkt przed zepsuciem i znacznie wydłuża okres jego przydatności do spożycia. Po drugie, zmniejsza ciężar artykułu spożywczego, co ułatwia jego przenoszenie i transport (nawet na bardzo duże odległości).

Na pierwszym miejscu zawsze były pierogi! Sam lubię je lepić, a mieszkając za granicą, często dzieliłem się nimi ze znajomymi z różnych krajów. To był dla mnie oczywisty wybór, ale opracowanie produktu do konsumpcji na orbicie okazało się niezłym wyzwaniem, zarówno jeśli chodzi o samą liofilizację, jak i wymogi dotyczące przyrządzania dań na Stacji Kosmicznej – produkt można zalać wodą, ale niewchłoniętej wody gdzie wylać już nie ma! Na szczęście udało się znaleźć rozwiązanie, by pierogi mogły polecieć w kosmos – podkreśla Sławosz Uznański-Wiśniewski cytowany przez firmę LYOFOOD.

Warto zauważyć, że „kosmiczne pierogi” mają całkiem przyzwoity skład. Kapusta kiszona stanowi 56 procent zawartości. Dalej mamy mąkę pszenną (32 procent), cebulę, olej rzepakowy, grzyby suszone, mąkę ziemniaczaną, sól i przyprawy. Wartości odżywcze produktu również prezentują się nieźle. Stugramowa porcja przysmaków dostarcza 397 kalorii, 7,7 g błonnika, 12 g białka, 2,3 g cukru i 0,7 g kwasów tłuszczowych nasyconych.

Na opakowaniu znajdziemy też instrukcję wskazującą, jak przygotować pierogi do spożycia, (choć można je jeść również na sucho). Należy rozszerzyć dno opakowania. Wlać do środka 300 mililitrów gorącej przegotowanej wody, a następnie zamknąć strunę, odczekać 15 minut i wylać wodę. Smak dania pozostaje kwestią dyskusyjną. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Kapusta jest dobrze wyczuwalna. W farszu brakuje natomiast grzybów. Poza tym pierogi są twardawe i nieco gumowate. Za 5 przysmaków trzeba zapłacić 9 złotych i 99 groszy.

Nie tylko astropierogi polecą w kosmos

Pierogi z kapustą i grzybami to niejedyny liofilizowany przysmak, jaki znajdzie się w menu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego oraz innych astronautów, którzy polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jadłospis załogi obejmuje również zupę pomidorową, leczo oraz kruszonkę z jabłkiem. Te dania również są dostępne w ofercie sieci Żabka. Ich koszt to 9 złotych i 99 groszy. Tyle trzeba zapłacić za jedno opakowanie.

