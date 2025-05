Biedronka szaleje z prezentami na Dzień Matki. Markowe słodkości kupisz dosłownie za grosze

Już za kilka dni będziemy obchodzić wyjątkowe święto – Dzień Matki. To doskonała okazja, by wyrazić miłość i wdzięczność naszym ukochanym mamom. Tradycyjnie obdarowujemy je drobnymi upominkami, kwiatami, ale nieodłącznym elementem tych prezentów są również czekoladki. Z tej okazji wiele marketów przygotowuje atrakcyjne promocje właśnie na te produkty, dzięki czemu można je kupić znacznie taniej niż zwykle. To świetny moment, by pomyśleć o takim słodkim upominku dla mamy i sprawić jej radość.

Te słodycze Biedronka rozdaje za darmo

Biedronka ogłosiła wiele promocji na słodkości z okazji Dnia Matki. W piątek (23.05.) przy zakupie jednego opakowania pralin marki „Lindor” drugie dostaniesz całkowicie za darmo. Oferta nie dotyczy jednak produktów sprzedawanych na wagę, a jedynie tych w pudełkach. Limit dzienny to cztery produkty (dwa gratis) na kartę Moja Biedronka.

W świetnej ofercie będzie między innymi Ptasie Mleczko marki „E.Wedel” (produkty można ze sobą dowolnie mieszać). Chodzi o promocję „1 plus 1”. Przy zakupie jednego opakowania, drugie dostaniemy całkowicie za darmo. Limit dzienny to cztery produkty (dwa produkty gratis) na kartę Moja Biedronka. Ta promocja będzie jednak obowiązywać tylko w sobotę (24.05.).

Słodkości w promocyjnych cenach

Z kolei aktualnie trwa też promocja na praliny „Rafaello”. Przy zakupie drugiego opakowania obowiązuje zniżka aż 70 procent. Oznacza to, że za jedno opakowanie będziemy musieli zapłacić jedynie 10 zł 99 gr zamiast 16 zł 99 gr. Można więc naprawdę sporo zaoszczędzić. Z tak dobrej ceny mogą jednak skorzystać tylko posiadacze karty Moja Biedronka. Limit dzienny to cztery opakowania. Z kolei dla osób, które mają aplikację Biedronki cena za ten produkt to jedynie 9 zł 99 gr (promocję należy aktywować przez wyświetlenie oferty w aplikacji). Limit łączny w okresie tej promocji to dwa opakowania na konto Moja Biedronka. Promocja trwa do soboty (24.05).

Znacznie taniej dostaniesz też praliny „Toffifee”. Przy zakupie dwóch sztuk obowiązuje promocja aż 62 procent. Cena za jedno opakowanie wyniesie więc jedynie 10 zł 99 gr zamiast 15 zł 99 gr. Limit to cztery opakowania na kartę Moja Biedronka. Promocja obowiązuje również do soboty (24.05.). Do tego dnia w okazyjnej cenie można kupić też wszystkie czekolady „Milka” w ramach promocji „2 plus 2”. Oznacza to, że kupując dwie czekolady, kolejne dwie dostaniesz całkowicie za darmo. Limit dzienny to 8 produktów (maksymalnie cztery gratis). Wszystkie czekolady można ze sobą dowolnie mieszać.

