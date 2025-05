Zamień nudne masło na te hity z Biedronki. Dietetyk: to najlepsze smarowidła do kanapek

Bardzo często sięgamy po margaryny lub różnego rodzaju serki śmietankowe jako szybki dodatek do pieczywa. Choć są wygodne i łatwo dostępne, nie zawsze są one korzystne dla naszego zdrowia. Wiele z nich zawiera tłuszcze utwardzone, sól, konserwanty i inne dodatki, które spożywane regularnie mogą obciążać organizm. Warto więc zwracać uwagę na skład tych produktów i rozważyć zdrowsze, domowe alternatywy. Często do smarowania kanapek używamy też masła, jednak to zawsze wymaga dodania innych składników, by było naprawdę smacznie. Dobrze jest więc sięgnąć po pyszne, a do tego zdrowe smarowidła, które można kupić w Biedronce.

Dietetyk poleca zdrowe smarowidła do kanapek

Na kanale YouTube „Dietetyk nie na żarty” specjalista opowiedział o tym, jakie smarowidła do pieczywa najlepiej wybierać w bardzo popularnym wśród Polaków supermarkecie Biedronka. Jako pierwszy przykład takiego produktu ekspert podał klasyczny hummus.

Najczęściej naszym podopiecznym polecam klasyczny hummus. Ma dobry skład, a na pierwszym miejscu ma gotowaną ciecierzycę – powiedział specjalista.

Kolejnym produktem do smarowania pieczywa, na który warto zwrócić uwagę, zdaniem dietetyka, są pasty warzywne marki „Go Vege”. Składają się one z fasoli, warzyw, przypraw, a także siemienia lnianego. Następnym dobrym produktem, który można dostać w Biedronce, jest guacamole marki „Vital”, które ma w składzie aż 96 procent awokado. Do tego, jak powiedział ekspert, ma głównie zdrowe tłuszcze i jest dobre dla serca. Ostatnim smarowidłem godnym polecenia, które można dostać w popularnym supermarkecie, jest margaryna miękka „Pro Activ”.

To głównie źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych i fitosteroli, które obniżają cholesterol – wyjaśnił dietetyk.

Ekspert podsumował, że każdy z tych produktów jest dobry, więc należy po prostu wybrać ten, który nam najbardziej smakuje.

Jak samemu przygotować zdrowe smarowidła do kanapek?

W domowych warunkach w bardzo prosty sposób można przygotować pyszne i zdrowe smarowidła do kanapek. Wystarczy kilka podstawowych składników, takich jak twaróg, warzywa, zioła czy jajka, aby stworzyć aromatyczne i pożywne dodatki do pieczywa. Takie domowe pasty nie tylko świetnie smakują, ale też pozwalają uniknąć konserwantów i sztucznych dodatków obecnych w wielu sklepowych produktach. To także świetna okazja, by wykorzystać resztki z lodówki i ograniczyć marnowanie jedzenia. W kilka minut możesz zrobić na przykład pyszną pastę z awokado.

Czytaj też:

Znany dietetyk zawsze kupuje je w maju! 5 hitów, które chronią przed rakiem i spalają tłuszczCzytaj też:

Ekspert: nie daj się nabrać na detoks sokowy. Wybierz ten niedoceniany polski klasyk